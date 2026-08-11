La accesibilidad de la oferta turística en Extremadura apenas roza el aprobado con una puntuación de 5,4

La accesibilidad de los alojamientos turísticos en Extremadura apenas roza el aprobado al obtener una puntuación de 5,4 sobre 10, según el informe 'Viajar con movilidad reducida', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios.

El estudio pone de manifiesto no solamente el "elevado grado de insatisfacción" que genera esta situación, dado que una de cada cuatro personas puntúa la accesibilidad con un cinco o menos, sino también los problemas que ocasiona a los a más de 61.400 extremeños con movilidad reducida, lo que provoca que el 16 % de este colectivo renuncie a viajar por esta causa.

Asimismo, apunta a que el 80 % de los extremeños afirma haber detectado barreras arquitectónicas durante sus viajes, por lo que un 87 % considera insuficiente la oferta de turismo accesible.

"Cada escalera, ascensor pequeño o puerta pesada pueden implicar que las vacaciones dejen de ser un momento de disfrute para convertirse en una constante carrera de obstáculos", señala Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

En este marco, los hoteles y hostales se sitúan como las opciones de alojamiento con mayores garantías de accesibilidad para los extremeños, con una puntuación media de 3,4 sobre 4, muy por delante de las casas rurales y albergues, que apenas alcanzan un 2 sobre 4. En el punto medio se sitúan los apartamentos turísticos (2,5) y los campings y bungalows (2,1).