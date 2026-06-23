Unos 600.000 extremeños respiraron en 2025 aire con contaminantes por encima de los límites de UE, según Ecologistas

Unos 600.000 extremeños estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los límites legales actuales y los nuevos aprobados para 2030 por la Unión Europea, según un informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 10 situadas en Extremadura, y concluye también que la contaminación del aire repunta en la región, por el cambio climático y la mayor combustión de petróleo.

Así, todas las estaciones de medición de Extremadura registraron muy bajos porcentajes de captura de datos, y la única estación de la ciudad de Cáceres estuvo fuera de servicio todo el año.

De este modo, Ecologistas en Acción entiende que es "elemental" por ello que la Junta de Extremadura recupere una red de medición que actualmente no cumple los estándares mínimos de calidad y de difusión.

En concreto, durante 2025, la calidad del aire en Extremadura mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2017 y recuperando sus concentraciones medias previas a la pandemia de la Covid-19.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 58 por ciento de la población extremeña, lo que expresa la "magnitud" del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.

Considerando la normativa todavía vigente, la población que respiró aire contaminado por encima de los "obsoletos" límites legales actuales fue de 600.000 personas en la Extremadura Rural. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 40.000 kilómetros cuadrados, el 95 por ciento del territorio extremeño.

Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "mucho más estrictos" que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó a toda la población y el territorio extremeños, con la "incertidumbre" de la ciudad de Cáceres.

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población extremeña. Las partículas presentaron la peor situación en el sur de la provincia de Badajoz. Aunque el área urbana de Plasencia cumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno, superó el recomendado por la OMS.

Además, el ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el "más estrechamente ligado" al cambio climático, superando el nuevo objetivo legal para 2030 en la Extremadura Rural.

PIDE A LA JUNTA UN PLAN DE MEJORA DE CALIDAD DEL AIRE

Ante estos datos, Ecologistas en Acción pide a la Junta de Extremadura la urgente elaboración del "obligado" plan de mejora de la calidad del aire, al no haber logrado revertir el actual desde 2018 el "problema" de la contaminación por ozono y vencer este agosto.

Así, recuerda que la contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 360 en Extremadura.

De igual modo, los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 por ciento del PIB español.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es, según Ecologistas en Acción, disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico.

También considera que es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue "caótico" de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.

Además, vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. La Junta de Extremadura tampoco ha adaptado su protocolo de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, del que carecen los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres o Mérida, indica Ecologistas en Acción.