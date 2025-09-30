El 47% de los trabajadores extremeños han estado pluriempleados en algún momento

El 47 por ciento de los trabajadores de Extremadura ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, una proporción que se sitúa muy por debajo de la media estatal (58,3%) y la menor del país, según un estudio de Randstad publicado este lunes.

En Extremadura la duración del pluriempleo está muy repartida. La mitad de los extremeños mantienen el pluriempleo en un periodo de entre uno y tres años, mientras que el 25 por ciento lo mantiene incluso más de tres años y el 25 por ciento restante menos de un año.

En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 40 por ciento considera que es positivo y otro 40 por ciento dice no notar grandes cambios. Solo un 20 por ciento considera que el pluriempleo es negativo, con afectación a la salud (estrés y fatiga) y a las relaciones personales.

En cuanto a las diferencias por género, en el caso de Extremadura afecta un poco más a hombres (52%) que a mujeres (46%). Pese a ello, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio, ya que el 75 por ciento de los pluriempleados extremeños reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

El pluriempleo se concentra principalmente en Extremadura en hostelería y turismo (33%) y comercio (22%). En cuanto al tipo de contrato, el 67 por ciento de los pluriempleados extremeños lo es por cuenta ajena, mientras que un 33 por ciento trabaja por cuenta propia.

El análisis autonómico sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor incidencia de pluriempleo, junto con Baleares (84%), Murcia (63%) y Navarra (63%).

En dichas comunidades mínimo seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en algún momento a un segundo empleo. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares, confirmando que el fenómeno no se limita a una sola región.

En una posición intermedia se encuentra la Comunidad Valenciana (58%), prácticamente en línea con la media nacional (58,3%). A continuación, destacan Madrid (57%), Cantabria (57%), Aragón (56%), Asturias (56%), Galicia (56%), Castilla y León (55%), Cataluña (54%) y Castilla-La Mancha (54%).

En el extremo inferior se encuentran el País Vasco (52%) y, sobre todo, Extremadura (47%), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo.

En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.