El 42,1% de los declarantes de Extremadura asignaron el 0,7% del IRPF a la Iglesia, segunda Comunidad que más marca esa casilla

El 42,1 por ciento de los declarantes de Extremadura asignaron el 0,7 por ciento del IRPF a la Iglesia en la última campaña de la renta, según los datos provisionales facilitados por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En el conjunto del país, la Iglesia católica española ha recaudado un total de 429.335.080 euros en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 (del 0,7% del IRPF), un nuevo récord. Esto supone un incremento de 46,9 millones de euros, un 12 por ciento más que en la campaña del año anterior.

Respecto al número total de declaraciones a favor de la Iglesia la cifra asciende a 7.946.347, número que ha aumentado en la última campaña en 106.363. "Se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevas hasta alcanzar las 7.946.347", ha destacado la CEE.

En cuanto al número de contribuyentes y atendiendo al número de declaraciones conjuntas presentadas, han sido nueve millones de personas quienes han contribuido a la asignación en favor de la Iglesia.

Si bien, el número de declaraciones que no marcan la X alcanza casi al 40 por ciento con un aumento del 1,09 por ciento en la campaña de la Renta correspondiente a 2024.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, el número total de declaraciones crece en 16 de las 17 regiones, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El único descenso de produce en Navarra, así como en la Hacienda foral de Vizcaya y Álava, mientras crece en la de Guipúzcoa.

En términos porcentuales, hay nueve comunidades que se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,85%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%) sin grandes cambios en el ranking. Por debajo se sitúan Canarias (24 %), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se centran en Navarra (-0,84%), Cantabria (-0,65%) y Castilla-La Mancha (-0,61%), siendo más leves que el año anterior.