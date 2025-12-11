383 estudiantes extremeños buscan convertirse en el mejor empresario virtual de España

Un total de 383 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 10 centros docentes de Extremadura, se encuentran inmersos en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años.

Los más de 350 estudiantes extremeños tienen que competir frente a un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros de toda España que participan en esta edición.

Los miles de jóvenes tienen por delante el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de 'mejor empresario virtual de España' y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por Abanca y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid.

Durante los próximos meses y hasta hacerse un hueco en la final, los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito.

Lo hacen utilizando un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

En esta edición, Badajoz es la provincia con más representación con 315 participantes y de Cáceres compiten un total de 68 estudiantes. Por su parte, las comunidades autónomas que cuentan con mayor representación en la competición son Andalucía con 2.101 estudiantes, seguido de Galicia con 1.695, Cataluña con 1.457, Comunidad de Madrid con 1.087 y Castilla y León con 893 alumnos.

"Nos encontramos ante los líderes empresariales del futuro, más de 11.000 estudiantes de toda España con gran espíritu emprendedor. Young Business Talents es mucho más que una competición: es una experiencia formativa única que permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real. Gracias al uso del simulador, desarrollan competencias clave como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la visión estratégica, habilidades que las empresas demandan hoy más que nunca. Nuestro objetivo es acercar el mundo empresarial a las aulas y ofrecer a los estudiantes una oportunidad tangible para descubrir su talento y prepararse para el futuro profesional con mayor seguridad y confianza", ha explicado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués.