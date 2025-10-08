EMPRESAS

El 36% de las compañías activas en Extremadura según los registros oficiales no tiene actividad

Se trata de un porcentaje por debajo de la media nacional que se sitúa en el 45 por ciento de empresas sin actividad.

Redacción

Extremadura |

El 36 por ciento de las empresas de Extremadura activas en los registros oficiales no tiene realmente actividad, un porcentaje por debajo de la media nacional que se sitúa en el 45 por ciento de empresas sin actividad, hasta alcanzar una cifra de 1.887.764 compañías en todo el país que no han publicado ni depositado cuentas durante los últimos dos años, según los datos de un estudio realizado por Iberinform.

Los datos por comunidades autónomas evidencian que las regiones de Ceuta y Melilla son las que presentan una mayor tasa de inactividad (50%) entre sus empresas registralmente activas. Por detrás, figuran Canarias (49%), Andalucía (48%) y Comunidad Valenciana y Murcia (46%).

Asimismo, La Rioja (29%) es la comunidad española con un menor porcentaje de inactividad entre las empresas registralmente activas, seguida de Navarra (32%), País Vasco (35%), y Aragón, Castilla y León y Extremadura (36%).

