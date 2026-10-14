El 30,4% de la población de Extremadura en 2025 está en riesgo de pobreza o exclusión, 4,7 puntos por encima de la media

El 30,4 por ciento de la población de Extremadura estaba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), lo que equivale a unas 320.000 personas, y se sitúa 4,7 puntos por encima de la media estatal (25,7%).

Este porcentaje de la tasa Arope del 30,4 por ciento en 2025 supone un descenso de 2 puntos con respecto al años 2024.

Por su parte, la tasa de pobreza alcanza el 26,2 por ciento en 2025 en Extremadura, lo que supone unas 276.000 personas, y aunque desciende 1,3 puntos respecto a 2024, continúa 6,7 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19,5 por ciento.

Así se recoge en el Informe Arope correspondiente en 2025 elaborado por EAPN, y que ha sido presentado este martes en Mérida por el presidente de esta entidad, Sebastián González.

Según los datos de este informe, la pobreza severa se sitúa en el 9,9 por ciento de la población extremeña en 2025, una cifra con la que Extremadura ocupa la cuarta posición nacional, y este indicador aumenta 0,6 puntos respecto a 2024 y se encuentra 1,9 puntos por encima de la media estatal.

Además, la carencia material y social severa afecta al 6,3 por ciento de la población de Extremadura, lo que equivale a unas 66.000 personas, y supone 13.000 más que en el periodo anterior.

LA POBREZA AFECTA MÁS A LAS MUJERES

Así, en cuanto a la brecha de género entre hombres y mujeres, los datos revelan que en el caso de la tasa Arope se sitúa en 5,3 puntos, ya que el 27,7 por ciento de los hombres están en riesgo de pobreza o exclusión social en Extremadura en 2025, mientras que en el caso de las mujeres, aumenta al 33 por ciento.

Por su parte, la tasa de pobreza se sitúa en el 24,1 por ciento en hombres y en el 28,3 por ciento en mujeres, mientras que en cuanto a la pobreza severa, registra una tasa de 9,8 por ciento en hombres y del 10,1 por ciento en mujeres.

MENORES DE 18 AÑOS, LOS MÁS AFECTADOS

En cuanto a la población menor de 18 años, destaca EAPN que "continúa presentando las tasas más elevadas entre los distintos grupos de edad", ya que el 34,7 por ciento está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la tasa de pobreza está en el 32,2 por ciento, y la de pobreza severa, en el 13,7 por ciento.

El informe identifica como causa "el menor incremento de las rentas medias entre jóvenes respecto al resto de la población", de acuerdo a este informe.

LA VIVIENDA, FACTOR DE VULNERABILIDAD

Los datos de este informe advierten de que la vivienda constituye un "factor relevante de vulnerabilidad", ya que el 4,2 por ciento de la población de Extremadura en 2025 tiene gastos de vivienda superiores al 40 por ciento de su renta, mientras que entre las personas pobres, la proporción alcanza el 14,7 por ciento.

Además, el 8 por ciento de la población extremeña ha experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.

Por su parte, la pobreza energética constituye "una de las manifestaciones de la intersección entre pobreza y condiciones de vivienda", ya que de acuerdo a estos datos, el 19,1 por ciento de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, una cifra 3,2 puntos superior a la media estatal (15,9 %).

Además, el 8,9 por ciento de la población ha experimentado retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas, lo que supone 1,7 puntos más que en 2025.

DESCENSO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Los datos revelan que desde 2015, la tasa Arope (que mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social) ha descendido 5,4 puntos, pasando del 35,8 al 30,4 por ciento, lo que supone 71.000 personas menos.

Sin embargo, señala EAPN que este descenso "sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030", ya que todavía existe un déficit de 6,5 puntos respecto al objetivo marcado.

También mejora la situación de los hogares con baja intensidad laboral, ya que este indicador se sitúa en el 7,7 por ciento en 2025 en Extremadura, lo que supone 2,9 puntos menos y ligeramente por debajo de la media estatal (8,0 %).

Además, destaca que 48 por ciento de la población extremeña mantiene dificultades para llegar a fin de mes, aunque este indicador desciende 1,5 puntos.