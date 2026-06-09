Unos 200 investigadores se dan cita en Cáceres en el XXI Congreso de la Asociación Española de Teledetección

Unos 200 investigadores de diversas universidades españolas pero también de otros países europeos y americanos participan en Cáceres en el XXI Congreso de la Asociación Española de Teledetección, que se celebra del 9 al 11 de junio en el complejo cultural San Francisco, bajo el lema 'Teledetección Multidisciplinar: miradas diversas, soluciones comunes'.

El congreso, organizado por la Universidad de Extremadura (UEx) y la Asociación Española de Teledetección, contará con representantes de centros de investigación de países como Italia, Alemania, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Ecuador y Canadá, entre otros.

Se trata del principal congreso nacional en el ámbito de la teledetección y reúne a investigadores, empresas, administraciones públicas y profesionales relacionados con la observación del territorio, los riesgos naturales, la agricultura, oceanografía, cartografía, inteligencia geoespacial, etc.

Además, cuenta con participación internacional y con perfiles muy relevantes vinculados a Copernicus (programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra), ESA (Agencia Espacial Europea) y distintos organismos públicos y empresas del sector.

El objetivo es ser un punto de encuentro para investigadores, profesionales y estudiantes del ámbito de la teledetección, promoviendo el intercambio de conocimientos, enfoques y herramientas desde diferentes disciplinas, con el objetivo común de abordar los grandes retos del presente y del futuro.

Entre los participantes habrá investigadores y profesorado universitario, técnicos de administraciones públicas, organismos cartográficos y ambientales, empresas del sector espacial y drones, especialistas en inteligencia artificial aplicada a geodatos, profesionales de protección civil y gestión de emergencias.

Así, se darán cita especialistas en instrumentación, procesado de datos y sistemas de datos en geociencias, impactos del clima y la meteorología, agricultura y recursos hídricos, sistemas agroforestales, cambio climático, big geodata, teledetección de proximidad, oceanografía y zonas costeras, cartografía y fotogrametría.

La Asociación Española de Teledetección lleva celebrando este congreso bianual desde hace décadas, siendo actualmente el principal foro de referencia nacional en observación de la Tierra.

SEGUNDA VEZ

Cáceres será sede por segunda vez, tras haber sido nuevamente seleccionada por votación de los asociados, "lo que pone de manifiesto tanto el atractivo científico y patrimonial de la ciudad como la capacidad organizativa y académica de la Universidad de Extremadura", informa la organización.

Además, la Universidad de Extremadura ocupa el puesto número 1 en España y el 12 en el mundo en el prestigioso ranking de Shanghái en el ámbito de la teledetección.

El acto inaugural será este martes, 9 de junio, a las 9,00 horas, y está prevista la presencia de Elia Quirós Rosado, presidenta del Comité Organizador del Congreso y profesora de la UEx; Luis Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Teledetección, y Francisco Javier Moreno, coronel de la Unidad Militar de Emergencias.

También participarán en la inauguración Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos Empleo del Ayuntamiento de Cáceres; Fernando Manzano, secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, y María Teresa Terrón, vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx.

la conferencia inaugural correrá a cargo de Oliva Martín Sánchez (Italia), Consultora en el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), que pronunciará la ponencia titulada 'Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) - Componente On-Demand Mapping para respuesta inmediata (RapidMapping), con especial atención a la temporada de incendios de 2025 y a las actuales situaciones de emergencia por inundaciones'.

Habrá otras dos conferencias plenarias impartidas por Lorenzo Bruzone, Fundador y director del Laboratorio de Teledetección del Departamento de Ingeniería de la Información y Ciencias de la Computación de la Universidad de Trento, y José Moreno es catedrático de Física de la Tierra en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia y director del Laboratorio de Observación de la Tierra (LEO) del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes (IPL).