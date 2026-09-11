El 15,5 % de administraciones de Lotería de Badajoz y el 13 % cacereñas no son rentables

El 15,5 % de las administraciones de Lotería de la provincia de Badajoz y el 13 % de las de Cáceres ya no son rentables, según la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal).

Cada lotero necesita vender 62.000 euros de lotería al mes para sacar un sueldo mínimo y cubrir los gastos fijos del negocio -una nómina, cuota de autónomo, alquiler del local o costes de los servicios básicos como agua, luz y telecomunicaciones, entre otros-.

“En municipios con 2.000 habitantes lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino (de cualquier edad) invierta de media en juegos 31 euros al mes. Cosa que, evidentemente, no ocurre. Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio”, señala el presidente de la asociación, Borja Muñiz, en un comunicado.

De las 4.200 administraciones de lotería que hay en España, Anapal estima que al menos 1.800 loteros han reducido sus resultados o están en un escenario de estancamiento, de ellas, 630 ubicadas en la España Vaciada ya no son rentables