Trasladado al hospital en estado grave un varón en un posible accidente laboral en Mérida

Un varón de 44 años ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital de Mérida tras sufrir un posible accidente laboral en la capital autonómica.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18,20 horas de este pasado miércoles, día 17, en la calle Arenal Pan Caliente de Mérida, y como consecuencia del mismo el varón herido presenta fractura en miembro inferior, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios del PAC Urbano II, así como una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional, y bomberos de Mérida.