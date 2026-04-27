Trabajadores de limpieza en el Hospital de Mérida se concentran para reclamar "organización" en sus horarios de trabajo

Trabajadores de limpieza en el Hospital de Mérida se han concentrado este lunes, día 27, a las puertas de dicho centro sanitario para reclamar "organización" en sus horarios laborales.

Convocados por CCOO, advierten de "falta de personal", y piden al SES y la empresa adjudicataria que tomen "medidas", a la vez que afirman que su salud se está ya "resintiendo" por la situación laboral que sufren.

"El SES no lo ve porque no quiere, porque se puede dar una vuelta por todo el hospital para ver que no hay personal", ha aseverado en declaraciones a los medios durante la concentración Natalia Villalba, una de las trabajadora de limpieza en el Hospital de Mérida, y que indica que incluso este mismo lunes ya hay compañeras que se encuentran en situación de baja como consecuencia de la situación.

"Hoy han faltado compañeras de la segunda planta, donde necesita mucha limpieza porque están las habitaciones llenas y han faltado las compañeras. Ha sacado otras dos compañeras de otro servicio y espera que en una hora y cuarto se hagan las dos alas. En la tercera más de lo mismo. Y así seguimos. Falta de personal", indica, al tiempo que remarca que "el SES no lo ve (la situación) porque no quiere".

En esta línea, la trabajadora reconoce que su salud se está resintiendo. "Claro, porque estás en un estrés tremendo, te ves agobiado porque no terminas ni un servicio ni otro y ves que el hospital cada vez está peor. Entonces claro, la gente se agobia, se va con estrés, hay gente que tiene ataques de ansiedad, se va llorando a su casa y yo creo que tampoco es salud mental para ellos, por todo lo que está pasando", asevera.

VAN "COMO POLLO SIN CABEZA"

Por su parte, el secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO de Extremadura, Félix García Ledo, advierte de que existe una "falta de organización tremenda" en el trabajo de las limpiadoras del Hospital de Mérida, que según ha indicado "andan como quien dice como pollo sin cabeza por el hospital".

"Es más o menos el mismo problema de antes, pero donde además ahora se ha agravado, porque desde el mes pasado ha habido una modificación de horario para cumplir a través de una sentencia que tenemos, en la cual desde ese cambio de horario andamos como quien dice como pollo sin cabeza por el hospital. Se ha aumentado la jornada con respecto a la que tenían antes y donde en vez de tener a las trabajadoras haciendo el trabajo de sus plantas como hacían antes, ahora o la sacan a mitad de la mañana, las llevan a un lado a otro, y donde andan por todo el hospital como pollo sin cabeza", ha señalado.

Se da, por tanto, "una falta de organización tremenda donde la empresa sigue sin hacer nada al respecto y donde el hospital por una falta de entendimiento por lo que ellos dicen no han podido hacer nada". "Pero el caso que llevamos un mes que las trabajadoras no saben ni por dónde andan", ha explicado.

Sobre si se ha tomado alguna medida, ha indicado que el SES les ha trasladado que "ha habido sólo una queja por escrito que se ha resuelto lo mejor que se ha podido", cuando en realidad el sindicato sabe "por parte de los trabajadores que "hay más quejas".

Por otro lado, sobre si es la empresa adjudicataria la que se tendría que hacer cargo de la situación, el responsable sindical ha afirmado que es ésta la que tiene que aplicar "organización", aunque "quien tiene la responsabilidad dentro del hospital es la dirección del hospital".

Entiende, así, que "los responsables del hospital, si la limpieza por esta falta de organización no es la adecuada, como responsables del centro tendrán que tomar las medidas, no atacar a las trabajadoras como se ha hecho por parte de algunos responsables de plantas, llamarle la atención a las trabajadoras, cuando las trabajadoras no dejan de ser unas mandadas, las mandan aquí y allí y dejan sus plantas a medio hacer y donde cuando vuelven ya no les da tiempo terminarla y se quedan habitaciones por limpiar o zonas sin limpiar", ha dicho.