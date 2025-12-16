El programa `Ola de Frío 2025-2026´arranca hoy en Mérida con el objetivo de reforzar y garantizar el apoyo y la atención de las personas sin hogar

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha destacado que el programa `Ola de Frío 2025-2026´ arranca hoy martes, 16 de diciembre, con el objetivo de reforzar y garantizar el apoyo integral y la atención a las necesidades básicas de las personas sin hogar en la ciudad.

De este modo, Alarcón ha asegurado que “un año más, ante los meses más fríos del año, el ayuntamiento activa este recurso habitacional” en el Comedor Social de Mérida, con un total de 20 plazas y en horario de 18:00h a 09:00h, para “acoger a las personas que se encuentran en situación de calle y proporcionarles alojamiento y servicios esenciales como cena, desayuno y pernocta”.

Así, ha continuado que “este centro de emergencia”, gestionado por Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz, es “un recurso de mínima exigencia, una alternativa a vivir en la calle donde se favorece el cambio y mejora de las personas”.

Además, ha señalado que “se brindará acceso a duchas, lavandería y servicios de ropero, en coordinación con el comedor social”, porque “lo que se pretende es ofrecer un lugar seguro donde se proporcionará atención y cuidados básicos”, ha subrayado.

La delegada de Servicios Sociales también ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará en coordinación con Cruz Roja, Policía Nacional y Policía Local para que “puedan derivar a este recurso a todas las personas que se encuentren en situación de calle”.

Cabe destacar que este programa cuenta con una financiación municipal, a través del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Mérida mantiene con Cáritas Diocesana de Mérida- Badajoz, que incluye el Centro Padre Cristobal y el Programa `Ola de Frío´, y que en este año 2025 se ha incrementado en 5.000 euros, alcanzando los 36.000 euros.