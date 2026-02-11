La Policía Local señala en su informe la Heredad como la zona con más incidentes en el mes de enero

La Policía Local señala, en su balance relativo al mes de enero, que se realizaron 38 actuaciones en siniestros viales en la ciudad. De estos incidentes, un total de 28, causaron daños materiales, mientras que los 10 restantes hubo daños personales.

En cuanto a la tipología y los delitos detectados, el informe destaca que se tramitaron siete atestados por delitos de alcoholemia, dos por negativa a realizar las pruebas y otros dos por conducir careciendo de permiso o licencia. Además, se registraron tres siniestros viales en los que se vieron implicados vehículos de movilidad personal (VMP).

El análisis por zonas señala La Heredad, con cinco siniestros viales, como el lugar con una mayor concentración de incidentes en enero. Le siguen en frecuencia la Avenida Reina Sofía, con tres siniestros, y el Paseo de Roma, la Avenida de Extremadura y la Avenida Duque de Ahumada, con dos siniestros cada una.

La labor preventiva ha sido una prioridad durante el mes. Se realizaron un total de nueve controles de alcoholemia en los que se practicaron 126 pruebas, de las que solo 2 resultaron positivas.

La Policía Local mantiene su llamada a la prudencia y a la responsabilidad individual de cada conductor recordando que la seguridad vial depende del respeto de las normas.