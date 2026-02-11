Los desembalses pueden provocar un incremento en el caudal del río Guadiana a su paso por la capital autonómica en las próximas hora

El Ayuntamiento de Mérida ha emitido este miércoles un aviso a la ciudadanía ante la posibilidad de inundaciones derivadas de los desembalses realizados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Se mantiene la recomendación de no transitar por los espacios más cercanos a los cauces inundables de los ríos Guadiana y Albarregas. Asimismo, se solicita a la ciudadanía respetar las zonas acordonadas por la Policía Local y evitar acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.

Los desembalses pueden provocar un incremento en el caudal del río a su paso por la capital autonómica en las próximas horas. Por este motivo, el Ayuntamiento mantiene activos todos sus recursos de emergencia para atender posibles incidentes.

Se recuerda que el caudal puede variar rápidamente, incrementando el riesgo en pasarelas, caminos junto al río y parques próximos a los cauces. Por ello, se recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos desplegados.

El Ayuntamiento de Mérida reitera su compromiso con la seguridad de la población y agradece la colaboración de la ciudadanía ante estas circunstancias.