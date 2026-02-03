La Fundación Acción Contra el Hambre impulsa la inserción laboral con los programas Vives Emplea y Escuela de Empleo

En la Escuela de Empleo Joven de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS de MÉRIDA de Acción contra el Hambre que desarrolla su 2º edición en 2026 en la localidad, queremos ayudarte a encontrar un empleo en uno de los sectores con mayor proyección en la zona.

•150 horas de formación teórico-práctica adaptada a las necesidades de las empresas del sector (incluye 50 horas de carnés profesionales y de PRL).

•Posibilidad de realizar prácticas no laborales y contacto con empresas del sector que te ayudarán a impulsar tu futuro laboral.

•Orientación laboral y acompañamiento personalizado, para multiplicar tus oportunidades de éxito.

¡No pierdas esta oportunidad! Plazas limitadas. 100 % gratuito. Inscripciones abiertas. De marzo a junio.

Más información: +34 682 79 55 76 / fjbalsera@accioncontraelhambre.org

Inscripciones: www.somosgeneracioninempleo.org

Con el programa Vives Emplea puedes mejorar tus oportunidades laborales y dar un impulso a tu carrera profesional. Este ciclo se desarrolla en Mérida, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mérida con el Programa Vives Emplea Saludable Mérida.

En las últimas ediciones, el programa ha alcanzado un porcentaje de inserciones laborales superior al 50%, demostrando su impacto real.

Programa de Talleres

Febrero

🔹 19/02 – Conócete para avanzar

Autoconocimiento y punto de partida

🔹 26/02 – Creer en ti para encontrar empleo

Autoestima y motivación en la búsqueda de empleo

Marzo

🔹 05/03 – Gestionar emociones en la búsqueda de empleo

Gestión emocional y manejo de la ansiedad

🔹 10/03 – Recursos públicos para el empleo: SEXPE

Servicios, programas y oportunidades

🔹 12/03 – Definir tu rumbo profesional

Objetivo profesional y toma de decisiones

🔹 19/03 – Entender el mercado laboral actual

Tendencias, sectores y oportunidades

🔹 26/03 – Tu candidatura paso a paso

CV, carta de presentación y autocandidatura

Abril

🔹 09/04 – LinkedIn: haz visible tu talento

Perfil profesional, visibilidad y networking

🔹 16/04 – Puentes hacia el empleo

Intermediación laboral y acceso a oportunidades

🔹 23/04 – Acercándonos a la empresa (Visita a empresa)

Conociendo el entorno laboral

🔹 30/04 – Lo que buscan las empresas hoy (Visita a empresa)

Perfiles profesionales y empleabilidad real

Mayo

🔹 07/05 – Buscar empleo en la era digital

Portales de empleo y herramientas digitales

🔹 14/05 – Superar una entrevista con éxito

Entrevistas de trabajo y procesos de selección

🔹 21/05 – Conectar con empresas

Encuentro con empresas y sesión de cierre

Inscripciones e información: Teléfono: 686 486 112 Email: jmgonzalez@achesp.org