La Fundación Acción Contra el Hambre impulsa la inserción laboral con los programas Vives Emplea y Escuela de Empleo

En la Escuela de Empleo Joven de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS de MÉRIDA de Acción contra el Hambre que desarrolla su 2º edición en 2026 en la localidad, queremos ayudarte a encontrar un empleo en uno de los sectores con mayor proyección en la zona.
•150 horas de formación teórico-práctica adaptada a las necesidades de las empresas del sector (incluye 50 horas de carnés profesionales y de PRL).
•Posibilidad de realizar prácticas no laborales y contacto con empresas del sector que te ayudarán a impulsar tu futuro laboral.
•Orientación laboral y acompañamiento personalizado, para multiplicar tus oportunidades de éxito.
¡No pierdas esta oportunidad! Plazas limitadas. 100 % gratuito. Inscripciones abiertas. De marzo a junio.
Más información: +34 682 79 55 76 / fjbalsera@accioncontraelhambre.org
Inscripciones: www.somosgeneracioninempleo.org
Con el programa Vives Emplea puedes mejorar tus oportunidades laborales y dar un impulso a tu carrera profesional. Este ciclo se desarrolla en Mérida, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mérida con el Programa Vives Emplea Saludable Mérida.
En las últimas ediciones, el programa ha alcanzado un porcentaje de inserciones laborales superior al 50%, demostrando su impacto real.
Programa de Talleres
Febrero
🔹 19/02 – Conócete para avanzar
Autoconocimiento y punto de partida
🔹 26/02 – Creer en ti para encontrar empleo
Autoestima y motivación en la búsqueda de empleo
Marzo
🔹 05/03 – Gestionar emociones en la búsqueda de empleo
Gestión emocional y manejo de la ansiedad
🔹 10/03 – Recursos públicos para el empleo: SEXPE
Servicios, programas y oportunidades
🔹 12/03 – Definir tu rumbo profesional
Objetivo profesional y toma de decisiones
🔹 19/03 – Entender el mercado laboral actual
Tendencias, sectores y oportunidades
🔹 26/03 – Tu candidatura paso a paso
CV, carta de presentación y autocandidatura
Abril
🔹 09/04 – LinkedIn: haz visible tu talento
Perfil profesional, visibilidad y networking
🔹 16/04 – Puentes hacia el empleo
Intermediación laboral y acceso a oportunidades
🔹 23/04 – Acercándonos a la empresa (Visita a empresa)
Conociendo el entorno laboral
🔹 30/04 – Lo que buscan las empresas hoy (Visita a empresa)
Perfiles profesionales y empleabilidad real
Mayo
🔹 07/05 – Buscar empleo en la era digital
Portales de empleo y herramientas digitales
🔹 14/05 – Superar una entrevista con éxito
Entrevistas de trabajo y procesos de selección
🔹 21/05 – Conectar con empresas
Encuentro con empresas y sesión de cierre
Inscripciones e información: Teléfono: 686 486 112 Email: jmgonzalez@achesp.org