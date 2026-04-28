La Policía Local intervino en 18 incidentes de seguridad vial la semana pasada

La Policía Local intervino en un total de 18 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en la semana del 20 al 26 de abril.

Así se instruyó un atestado por un delito contra la seguridad vial en la Avenida Reina Sofía, donde un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas alcanzó al vehículo que le precedía, lo que provocó lesiones leves a tres personas y daños materiales en dos turismos.

Respecto a los siniestros con heridos, se registraron cuatro incidentes, destacando el atropello a un menor en las inmediaciones de una guardería pública en la calle Villafranca de los Barros, que se saldó con lesiones de carácter leve.

En lo referente a las diligencias por daños materiales, se contabilizaron trece casos, entre los que resalta un choque en la calle Madre Remedios Rodríguez, así como un impacto contra un autobús urbano en la calle Almendralejo durante una maniobra de incorporación a la circulación.

Otras intervenciones estuvieron motivadas por el incumplimiento de las normas de prioridad al salir de estacionamientos o incorporarse a vías preferentes en puntos como la calle Luis Jacinto Ramallo García, la calle Juan XXIII o la calle Luis Buñuel, además de colisiones por alcance en la Avenida Felipe VI y daños por raspado entre dos vehículos en la Avenida Reina Sofía.

Como parte de la labor preventiva, se realizaron un total de 42 pruebas de alcoholemia con el resultado de todas negativas.