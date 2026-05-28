Las Zona de Bajas Emisiones entrará en vigor a partir de julio de 2027 y no tendrá límite de acceso a los vehículos empadronados en la ciudad y abonen el impuesto municipal de circulación

El Pleno Municipal ha aprobado hoy de manera definitiva la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), incorporando además las alegaciones y aportaciones presentadas durante el periodo de exposición pública por comerciantes, vecinos y vecinas de la ciudad.

La aprobación de esta normativa supone un paso adelante en el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de sostenibilidad y movilidad urbana, desde el diálogo, el consenso y la escucha activa a la ciudadanía y a los sectores implicados. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha resumido la ordenanza aprobada en tres grandes medidas que garantizan la protección de la ciudadanía emeritense, del comercio local y del turismo.

La primera de ellas es que la ordenanza establece que la Zona de Bajas Emisiones no entrará en vigor hasta julio de 2027. Además, su activación únicamente se producirá cuando los parámetros medioambientales indiquen niveles elevados de emisiones contaminantes, tal y como ocurre en otras ciudades españolas. En este sentido, el alcalde ha señalado que “es más que probable que no tenga que activarse en mucho tiempo”, destacando que la normativa se plantea como una herramienta preventiva y de control ambiental.

Además, la normativa garantiza que todos los vecinos y vecinas de Mérida que tengan sus vehículos empadronados en la ciudad y abonen el impuesto municipal de circulación no tendrán ninguna limitación de acceso, así como que tampoco existirán restricciones para comerciantes, residentes de las calles afectadas, propietarios, trabajadores o vehículos de carga y descarga que cuenten con la correspondiente autorización municipal, incluso aunque no sean de Mérida.

El objetivo, según ha explicado Rodríguez Osuna, es “proteger la actividad económica y asegurar la movilidad cotidiana de quienes viven y trabajan en la ciudad”. La tercera cuestión que ha destacado Osuna es que la ordenanza también contempla facilidades para turistas, visitantes y personas que desarrollen cualquier actividad económica o comercial en Mérida.

Estas personas podrán acceder solicitando autorización o utilizando los aparcamientos públicos habilitados. Además, cualquier vehículo que acceda de manera puntual dispondrá de un margen de 30 minutos para realizar gestiones o abandonar la zona sin restricciones. De esta manera, la normativa compatibiliza la movilidad y la actividad turística con el cumplimiento de la legislación medioambiental.

Desde el equipo de Gobierno se insiste en que esta ordenanza “no perjudicará ni a la ciudadanía de Mérida, ni al comercio, ni al turismo”, sino que permitirá mejorar la información medioambiental y de tráfico, avanzar hacia una movilidad más sostenible y cumplir con la normativa vigente.

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La aprobación definitiva de esta ordenanza culmina un proceso participativo en el que se han escuchado y atendido las demandas de colectivos vecinales, comerciantes y distintos sectores sociales y económicos de la ciudad.

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