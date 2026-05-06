Renovado el convenio de promoción cultural y del patrimonio entre Paradores y el Festival de Teatro de Mérida

La presidenta de Paradores de Turismo, Raquel Sánchez, y el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, han renovado un año más el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la promoción de la cultura y el patrimonio en el país.

Así, el acuerdo recoge promociones especiales para los clientes alojados en el Parador de Mérida, que podrán beneficiarse de un 25 por ciento de descuento en las entradas de los espectáculos, sujeto a disponibilidad. Este mismo descuento se aplicará a los titulares del programa de fidelización 'Amigos de Paradores'.

Asimismo, los clientes de Paradores encontrarán información detallada del programa de mano del Festival en todos los establecimientos extremeños (Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, Mérida y Zafra), en la revista corporativa, web y redes sociales de la cadena.

El convenio de colaboración también contempla precios especiales para las compañías participantes en el Festival que se alojen en el Parador y la cesión de espacios para albergar algunas de las actividades culturales paralelas que organiza el Festival. Entre otras, cine, talleres, presentaciones o conferencias.

Además, el Parador de Mérida ha diseñado una propuesta para que los amantes del teatro puedan disfrutar de una experiencia completa combinando arte, cultura y gastronomía con escenarios cargados de historia. La oferta ofrece alojamiento y media pensión en el Parador de Mérida con un 30 por ciento de descuento sobre la Tarifa Parador para reservas realizadas antes del 31 de mayo.

Tanto en el almuerzo como en la cena, se podrá disfrutar del Menú Especial Medea (no incluye bebidas), y que en esta ocasión rinde homenaje a Margarita Xirgu, figura clave del teatro del siglo XX, explica en nota de prensa Paradores.

COMPROMISO

Así, Raquel Sánchez ha subrayado que este acuerdo refleja el compromiso de Paradores con la promoción de la cultura en los destinos donde está presente; y ha añadido que el Festival de Mérida constituye "una de las máximas expresiones de la unión entre patrimonio histórico y creación artística".

Por su parte, Jesús Cimarro ha manifestado que la colaboración con Paradores supone un apoyo "fundamental" para seguir proyectando el Festival de Mérida más allá de las fronteras y "consolidarlo como un motor cultural y turístico".

Al mismo tiempo, ha recalcado que este acuerdo refuerza el compromiso compartido con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico del país.