La Policía Local de Mérida atiende en la última semana 12 siniestros viales con tres enjuiciamientos rápidos

La Policía Local de Mérida ha intervenido en un total de 12 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en la semana del 27 de abril al 3 de mayo.

Se han instruido diligencias para "enjuiciamiento rápido" en tres casos. En concreto, un conductor detectado circulando en zig-zag bajo la influencia de bebidas alcohólicas en la avenida Reina Sofía y dos personas que conducían turismos por las calles Arroyo Pizarrilla y Jorge Guillén careciendo de permiso de conducción.

Destaca una intervención en la calle Dehesa Boyal donde un vehículo atropelló a un ciclista que circulaba por la acera al salir de una cochera comunitaria, aunque se resolvió sin lesiones ni daños materiales, explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

De otro lado, un turismo colisionó contra un banco en el Camino Peral, se produjeron choques por no respetar la preferencia de paso al salir de estacionamientos en las calles Paneros, Guadalupe Alonso Pozo y la Avenida Rosalía de Castro, así como una colisión en la calle Cristóbal Colón.

Debido a alcances por distancia de seguridad se produjeron colisiones entre vehículos en la avenida Reina Sofía y la Travesía San Antonio, resolviéndose en su mayoría mediante la cumplimentación de un parte amistoso entre los implicados.