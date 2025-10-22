Más de 40 figuras animatrónicas de dinosaurios llegan a IFEME con la exposición "Criaturas Jurásicas"

La exposición 'Criaturas Jurásicas' reunirá este sábado y domingo, días 25 y 26, en Mérida, a más de 40 figuras animatrónicas de dinosaurios, además de contar con zonas didácticas y experiencias de realidad virtual. La muestra, que se podrá visitar de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas en Ifeme, tiene como objetivo ofrecer una "experiencia única a través de un recorrido jurásico", según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Esta experiencia, dirigida tanto al público adulto como infantil, ofrece un auténtico "viaje en el tiempo" para descubrir "impresionantes" figuras animatrónicas que reproducen con realismo sus movimientos y sonidos. Los visitantes podrán encontrarse con algunas de las especies más emblemáticas del periodo jurásico, como el imponente Tyrannosaurus Rex, el Amargasaurus, el Triceratops, el Spinosaurus, el Brachiosaurus y el ágil Velocirraptor, entre otros.

Asimismo, la exposición ofrece diversas zonas temáticas, entre ellas espacios dedicados a la paleontología, el dibujo, el cine, una colección de fósiles, photocall, raider y castillos hinchables. Como novedad, incorpora tecnología de realidad virtual, que permite a los visitantes vivir por primera vez en España una experiencia "inmersiva y educativa" en el mundo jurásico.

Cabe recordar que las entradas están disponibles a través de la página web de la exposición o en la taquilla del Ifeme, durante los días del evento. El precio de la entrada es de 8 euros para adultos y 6 euros para menores de entre 2 y 12 años, mientras que los niños y niñas menores de 24 meses podrán acceder de forma gratuita.