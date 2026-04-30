El Ayuntamiento de Mérida impulsa dos proyectos formativos dirigidos a mujeres desempleadas

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha dos proyectos formativos y de inserción laboral que se desarrollarán en la Universidad Popular de la ciudad a lo largo del año 2026 y que pretenden solventar la brecha de acceso al mercado de trabajo en las mujeres.

En concreto, el proyecto 'Talento en Red: Diseño, Confección y Emprendimiento Digital' irá destinado a mujeres menores de 45 años, mientras que el segundo, 'La artesanía como vehículo de inserción laboral. Creación de moldes para reproducción cerámica', estará dirigido a mujeres con problemas de inserción sociolaboral.

La delegada de la Universidad Popular, Pilar Amor, junto con las responsables del proyecto, Soledad Reyes e Inés Fernández, han presentado este miércoles ambas iniciativas, que han sido concedidas por la Federación Estatal de Universidades Populares.

La edil municipal ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento de Mérida con estos programas es "dar prioridad a la mejora de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, ha señalado que el colectivo femenino sigue en "una posición desfavorable", especialmente en los sectores de la artesanía, el diseño y los textiles, considerados en Mérida como "referentes tanto para los visitantes como en la oferta de productos innovadores de diseño".

En definitiva, "las universidades populares, además de ser un espacio de encuentro, de cultura, de herramientas digitales para la ciudadanía, deben ser también un elemento de inserción sociolaboral", ha indicado la edil municipal, Pilar Amor.

TALENTO EN RED

La responsable del primer proyecto 'Talento en Red: Diseño, Confección y Emprendimiento Digital', Soledad Reyes, ha explicado que esta actividad procede del Programa SARA 2025-2026 de la Federación Estatal de Universidades Populares.

En concreto, el programa contará con un itinerario formativo cultural y turístico, a través de tres módulos formativos y dos transversales, con un total de 260 horas, que se desarrollará desde el 1 de junio hasta mediados de septiembre y que irá destinado a mujeres menores de 45 años.

Además, los módulos formativos consistirán en diseño de productos, producción técnica y habilidades de venta. De forma transversal, se desarrollarán módulos de empoderamiento y potenciación profesional, así como otro de orientación digital, que será permanente a lo largo del curso mediante acciones formativas individuales.

La parte textil tendrá acciones vinculadas al sector turístico, que contarán con los talleres emeritenses 'Inesperada Cerámica' y 'Perro Verde', y, para la orientación y el emprendimiento, participará la Fundación Asociación Amicos Mérida.

Como novedad, durante el programa habrá una guardería a disposición de las mujeres que necesiten conciliación familiar durante el desarrollo de la actividad y el verano, para que puedan formarse y "aprovechar al máximo el proyecto", ha anunciado Soledad Reyes.

Finalmente, ha adelantado que el número de participantes para esta actividad está limitado a 15 personas, aunque, si hay más solicitudes, se ampliará en tres plazas adicionales.

TALLER ARTESANAL

Por su parte, la responsable del segundo proyecto 'La artesanía como vehículo de inserción laboral. Creación de moldes para reproducción cerámica', Inés Fernández, ha explicado que se desarrolla por medio del Programa 0,7 Estatal 2025 de la Federación Estatal de Universidades Populares.

Este taller destinado a las mujeres con problemas de inserción sociolaboral, se desarrollará todos los lunes a partir del 11 de mayo hasta el 11 de junio, y tendrá una duración de 20 horas presenciales y 4 horas de formación teórica, además de la exposición de los trabajos. Asimismo, el número de participantes para el taller está limitado a 12 personas.

"Ambos programas se complementan porque son formaciones que responden a la necesidad de impulsar este tipo de perfiles en Mérida, especialmente vinculados al turismo", ha subrayado Fernández.

Cabe destacar que las inscripciones para ambos proyectos ya están abiertas. Los interesados se podrán apuntar a través de un enlace, un teléfono o un correo electrónico habilitado en la página web del Ayuntamiento de Mérida.