Navilanda ofrece nuevos talleres y actividades navideñas para el periodo vacacional

La delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado este jueves la programación de `Navilandia, la ciudad de la Navidad´, que está ubicada en el recinto de IFEME, y que incluye diferentes actividades y atracciones para todos los públicos durante las fiestas navideñas.

De esta manera, Iglesias ha destacado que “con el fin de reafirmar a la ciudad de Mérida como capital de la Navidad en Extremadura”, Navilandia ofrece “alternativas de ocio saludable en un espacio seguro y divertido, en el que esperamos que familias de toda la región participen en las diferentes actividades”.

Asimismo, ha remarcado que el Instituto Ferial de Mérida (IFEME) “vuelve a convertirse en un gran espacio tematizado navideño para toda la familia y, en especial, para los más pequeños con numerosas atracciones y actividades”, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

Entre las actividades que forman parte de la programación de Navilandia, destacan los “talleres cooperativos” que se celebrarán los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre, en horario de 12,00h a 14,00h y de 17,00h a 19,00h.

La delegada de Comercio también ha avanzado que mañana viernes, 19 de diciembre, horario de 18,00h a 20,00h, y el domingo 21 de diciembre, de 17,00h a 19,00h, se llevarán a cabo unos “talleres infantiles navideños”.

Además, ha señalado que “ese mismo día, 21 de diciembre, también tendremos un gran espectáculo de circo navideño y pasacalle”, a las 19,00 horas.

Por otro lado, Laura Iglesias ha indicado que “con el fin de promover el comercio local en estas fechas”, se llevará a cabo una campaña de fomento del comercio local en la que “por cada 20 euros de compra en un comercio local, podrá canjearse en el Centro de Ocio Joven El Economato por una entrada para Navilandia”.

Respecto a esto último, ha resaltado el “compromiso de este equipo de gobierno con la promoción y fomento del comercio de proximidad”, así como “de ofrecer alternativas de ocio saludable y divertido a los más pequeños de la ciudad”, ha concluido.

ESPACIO DE OCIO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

En la presentación del programa de actividades también ha participado Carmen Nieto, miembro del equipo de Navilandia, quien ha destacado que “este espacio de ocio, dirigido a todos los públicos, poco a poco va consolidándose en Extremadura en la época navideña”.

En cuanto a la programación, Nieto ha subrayado que “todos los sábados habrá actuaciones y pintacaras” y desde el 19 hasta el 23 de diciembre, este espacio contará con la visita de Papá Noel, en horario de 17,30h a 21,00h; así como de la de los Reyes Magos, cuya fecha está aún por determinar.

Además, ha indicado que Navilandia dispone de un pabellón con foodtrucks en el que las personas asistentes “pueden disfrutar de nuestras comidas, meriendas y cenas”; así como también “pueden celebrar sus cumpleaños de la forma más divertida y navideña”.

El horario de `Navilandia, ciudad de la Navidad´ durante las fiestas navideñas será de 12,00h a 22,00h de manera ininterrumpida, excepto los sábados y domingos que se ampliará una hora más hasta las 23,00h.

Carmen Nieto también ha señalado que habrá “descuentos especiales para asociaciones y grupos” que pueden consultarse en el siguiente número de teléfono: 682 825 629 y en los distintos perfiles sociales de Navilandia.