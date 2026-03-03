8M

El Museo Nacional de Arte Romano organiza la semana temática de 'Ser Mujer en Roma' con motivo del 8M

Las actividades del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se suman a la programación del Mes de la Mujer y el 8M del Ayuntamiento de Mérida

Mérida |

Cartel 'Ser Mujer en Roma' del MNAR
Cartel 'Ser Mujer en Roma' del MNAR | MNAR

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) inaugurará el miércoles 4 la semana temática 'Ser Mujer en Roma'. Se presentará la nueva Sala de Orfebrería del MNAR, mientras que el jueves, día 5, la profesora de la Universidad de Málaga Clelia Martínez Maza pronunciará la conferencia 'Hipatia, símbolo de la ciencia tardoantigua'.

La conferencia tendrá lugar en el Centro Cultural 'Santo Domingo' a las 18,30 horas y con entrada libre hasta completar aforo, ha informado en nota de prensa el MNAR de Mérida.

Por su parte, el viernes, día 6, a las 17,30 horas en la sede de la Colección Romana comenzará el cuentacuentos 'Ceres y la creación de las estaciones', destinado a una quincena de menores de entre de 6 a 11 años. Para participar en esta actividad es necesaria la inscripción previa a través de la página web y cada menor participante podrá ser acompañado por un adulto responsable.

Finalmente, el sábado, día 7, comenzará a las 12,30 horas, en la nave principal de la Sede de la Colección Romana, el concierto coral 'Voz y mujer' de la coral Municipal de Azuaga y el Coro Juan del Encina de Mérida.

