Mérida alcanzará una renovación del 70% de su red de saneamiento con nuevas actuaciones en San Juan y Plantonal de Vera

La empresa concesionaria de la red de abastecimiento de Mérida, Aqualia, iniciará de forma inminente las obras de renovación de un total de 24 kilómetros de tuberías de fibrocemento en la segunda fase de las actuaciones en la barriada de San Juan y en Plantonal de Vera.

Unas actuaciones que se prolongarán durante los próximos meses, de modo que se estima que estén concluidas a finales de año o principios de 2027, tras una inversión global de 1,7 millones de euros.

Unas vez finalizados estos trabajos, sobre los cuáles serán informados los vecinos de las calles afectadas a través de una campaña de difusión para minimizar las molestias ocasionadas en los necesarios cortes de suministro, restarán por sustituir unos 115 kilómetros de tuberías de fibrocemento, que en algunos casos suman más de medio siglo de servicio, en la capital extremeña.

Esta cifra supone que restará por renovar aún un 30 por ciento de la red de saneamiento de la ciudad que todavía mantiene las viejas tuberías que provocan numerosas averías y cortes de suministro, si bien el ayuntamiento prevé que, de mantenerse el ritmo inversor de los últimos años, pueda quedar completamente renovada en 5 o 6 años.

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de las actuaciones en Plantonal de Vera, donde se invertirán 700.000 euros en la sustitución de la red, con especial atención asimismo en la impermeabilización del pavimento, a fin de resolver las numerosas humedades por filtraciones que sufren las viviendas de la barriada, y en San Juan, en este caso en su segunda fase, por importe de 1.000.000 euros.

Las actuaciones podrán comenzar en los próximos días, según ha avanzado Jesús Rodríguez, responsable de la concesionaria, quien ha agradecido al alcalde la implicación y el "esfuerzo" inversor que viene manteniendo en los últimos años, y que se están reflejando en un descenso de las averías y cortes de suministro.

En concreto, ha subrayado el éxito de las actuaciones de la primera fase en San Juan, que han reducido notablemente las roturas y averías en la red, que han pasado de unas 130 anuales, con los consiguientes cortes de suministro durante las reparaciones, a una previsión de no llegar al centenar en este 2026.

En este sentido, el primer edil ha enmarcado estas actuaciones el trabajo que viene desarrollando el equipo de Gobierno municipal durante los últimos 11 años en la renovación de "cada una de las tuberías de la ciudad, de esas tripas, renovando ese fibrocemento, mejorando la calidad del agua, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

Rodríguez Osuna ha avanzado asimismo que próximamente se pondrán en marcha mejoras en el servicio con la instalación de sistemas avanzados de control de las presiones del agua en sectores críticos, así como se está trabajando en la digitalización de la gestión del agua para mejorar el uso eficiente de un recursos escaso en España como es el agua.

PREVÉ RENOVAR EL 100% EN 5 O 6 AÑOS

Con respecto a los planes del equipo de gobierno de cara a afrontar la renovación de ese 30 por ciento de la red que quedará pendiente una vez finalizadas estas dos nuevas actuaciones, ha señalado que se mantendrá la estrategia de programar actuaciones anualmente en función de los recursos disponibles.

En todo caso, manteniendo el ritmo actual de inversiones, de entre 1,5 y 2 millones de euros al año, se estima que podría finalizarse la renovación integral de la red de abastecimiento en un periodo de 5 o 6 años, si bien ha advertido que las zonas pendientes, principalmente concentradas en el centro histórico, tienen las dificultades añadidas que presentan los trabajos en el subsuelo de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

GRAN TRANSFORMACIÓN DE LA RED

Por su parte, el responsable de Aqualia ha agradecido el trabajo que viene realizando el ayuntamiento emeritense en los últimos años que está propiciando una "gran transformación", al sustituir progresivamente una "red histórica" por otra "mucho más moderna, mucho más resiliente, mucho más sostenible y mucho más eficiente".

"Pocos ayuntamientos nos estamos encontrando con este esfuerzo y con esta magnitud de inversión que están realizando en la red de abastecimiento", ha dicho en relación a la inversión que realiza en esta materia Mérida.

Inversiones que, además, se traducen en "menos averías, menos pérdida de agua, menos interrupciones de suministro, mayor eficiencia hidráulica y una mejora sustancial de punto de vista de las medidas de seguridad y condiciones de seguridad para los propios trabajadores que operan en la red".

Por todo ello, ha agradecido al ayuntamiento la inversión en la red de abastecimiento, porque esto no es solo sustituir unas tuberías por otras, sino que "se mejora la calidad del servicio, se protege un recurso esencial, se incrementa la eficiencia del sistema, se construye una ciudad mucho más preparada para los retos del futuro". "Cuando una ciudad invierte en agua, invierte en sostenibilidad, en bienestar, en salud", ha insistido.