La I Jornada de Astromúsica convertirá la terraza del Centro Cultural Alcazaba de Mérida en un observatorio

La I Jornada Astromúsica unirá música en directo, conferencias y observación el próximo viernes, día 25, en la terraza del Centro Cultural Alcazaba de Mérida, de 20,00 a 23,00 horas.

Estrella2 organiza este evento que invita al público a descubrir el universo a través de una combinación de microconferencias, música de temática espacial en directo y observación astronómica nocturna con telescopio, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El programa se compone de un ciclo de microconferencias a cargo de expertos como Aana Caballero, quien explorará 'El Cosmos en la Domus del Mitreo: Mosaico Cosmogónico'; Jesús Lérida, que desvelará 'La Física de los Agujeros Negros'; Rosalía Batalla y Olga Rodríguez, quienes abordarán la 'Literatura y Universo'; Maite Costafreda, que tratará sobre 'Panspermia: evolución prebiótica y origen extraterrestre'; y Nicolás Cahen, quien ofrecerá una perspectiva sobre la 'Observación astronómica'.

Después tendrá lugar un concierto de canciones icónicas sobre el espacio a cargo del grupo Estrella2, con un repertorio que incluirá temas como Starman de D.Bowie, Rocket Man de E. John, Llamando a la Tierra de Mclan, Harvest Moon de N. Young, Magnífica desolación de La habitación roja, Fly me to the Moon de F. Sinatra, Lady Blue de Bunbury y Space oddity de D.Bowie.

La cita concluirá con una observación del cielo nocturno con telescopio guiada por Nicolás Cahen, de la Asociación Canopea Sierra de Gata.

El evento cuenta con plazas limitadas a 30 personas, y los interesados deberán inscribirse vía online.