Fernando Tejero debuta en el Festival de Mérida con 'Cómicos de Roma': "Strabo me ha escogido a mí"

El actor Fernando Tejero afronta su debut en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la obra 'Cómicos de Roma', donde interpreta a Strabo, un personaje del que ha asegurado que lo ha elegido a él para actuar en el que considera "el escenario perfecto".

"Yo he tardado mucho en venir a Mérida por el respeto y la responsabilidad. Quería venir con algo que yo considerase que me había escogido a mí, y a mí Strabo me ha escogido", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.

Sobre la obra, Tejero ha explicado que aborda la historia de una compañía en "sus horas bajas" y que refleja la dificultad de la profesión. "Vivimos muy pocos actores de esto, el 8 por ciento, una cifra muy triste, pero la pasión por el teatro convierte a mi personaje en un superviviente", ha dicho.

Para dar vida a Strabo, el intérprete ha reconocido haber bebido de referencias muy dispares. "Ahora que lo has dicho sí, tiene un poco de Paquita Salas, pero también he mirado 'La jaula de las locas' de Robin Williams y a Blanche DuBois en 'Un tranvía llamado deseo', esa cosa que tiene como de diva equivocada", ha apuntado.

Ante el reto de actuar ante más de 3.000 personas, el actor ha admitido la impresión del escenario. "Ayer pisé el escenario, miraba al graderío y por supuesto que impresiona. Imagínate cuando sientas latir el corazón de 3.300 personas. Es que si no impresionase ni sería actor ni sería humano", ha aseverado.

Por último, Tejero ha invitado al público a asistir para desconectar del contexto actual, para "evadirse un poco de cómo va este mundo" y pasárselo muy bien en este marco "tan único".