La fábrica de Cátodos de Mérida está cada vez más cerca con la nueva acción por parte de la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura ha otorgado la autorización ambiental integrada al proyecto de la planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías de litio previsto en el término municipal de Mérida, promovido por la empresa Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material.

Esta autorización se produce después de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable que obtuvo a finales del año pasado el proyecto, que contempla la implantación de una planta industrial destinada a la producción de fosfato de hierro y litio, con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales.

Se ubicará en la parcela I-103 del Parque Empresarial Expacio Mérida, sobre una superficie de 467.261 metros cuadrados.

El proyecto contempla la generación de residuos no peligrosos, como envases de papel, madera, plásticos o textiles, entre otros, y peligrosos, como líquidos acuosos de limpieza, disolventes y mezclas de ellos o aceites hidráulicos sintéticos.

La planta contará con tanques para el mezclado de los ingredientes, un sistema de molienda gruesa y otro de molienda fina, tres equipos de secado más uno de reserva, seis hornos eléctricos, un sistema de trituración por aire, un desferritizador electromagnético y una envasadora al vacío.

Recientemente se anunció, además, que la multinacional china Jinhong Gas abrirá una planta en Mérida para suministrar energía a esta fábrica de cátodos, en lo que será el primer proyecto en Europa de una firma que está presente en cuatro países.