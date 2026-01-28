Más de 130 efectivos trabajan en Mérida para paliar los efectos de 'Kristin'

Un total de 138 efectivos, entre brigadas de mantenimiento, recogidas y podas de árboles caídos, Policía Local y parque de obras, entre otros, trabajan en Mérida para paliar los efectos de la borrasca 'Kristin', que ha provocado hasta el momento solo daños materiales.

Así, en la actualidad y mientras la emergencia está en curso, se está atendiendo principalmente a todas aquellas situaciones en donde puedan estar comprometida la seguridad y la salud de las personas.

Por ello, el consistorio ha rogado la ciudadanía que permanezca en sus domicilios y evite los desplazamientos si éstos no son absolutamente imprescindibles.

De este modo, el Ayuntamiento de Mérida ha incidido en varios mensajes en redes sociales recogidos por Europa Press que es "muy importante" respetar y atender las indicaciones de los servicios de emergencias para que todos los ciudadanos estén protegidos en un "entorno seguro".