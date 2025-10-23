La Ciudad de la Infancia es premiada con los premios OTAEX a la Accesibilidad Universal

El Ayuntamiento de Mérida ha sido premiado por la OTAEX a la Accesibilidad Universal en Extremadura, en la categoría Urbanismo y Medio Ambiente, por las medidas de accesibilidad de la Ciudad de la Infancia que distingue el esfuerzo de personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas en favor de la accesibilidad.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha manifestado “la satisfacción por parte del Ayuntamiento de Mérida por esta nueva distinción ya que reconoce los esfuerzos que, en materia de Accesibilidad Universal, viene realizando el Ayuntamiento de Mérida en todas las políticas que se están llevando a cabo en las distintas delegaciones”

La OTAEX destaca que el parque está dotado de un espacio multi juego, y un área de juegos acuáticos, lo cuales están dotados de medidas de accesibilidad. Para hacer más accesible esta zona acuática se han dotado las instalaciones de una silla de ruedas que permita el uso a todos los niños y niñas con movilidad reducida, sin necesidad de utilizar su propia silla.

Además, cuenta con un área de descanso para familias con zona de mesas y esparcimiento. Se dispone de área ajardinada y espacios para desarrollar juegos de mesa, área de aseos y servicios para los usuarios del parque, dotada de mesas de pícnic accesibles.

Se ha equipado igualmente de aseos adaptados completando así una dotación que hace de este parque de juegos un espacio inclusivo modélico y de referencia para el disfrute de todas las personas.

Se dispone de mobiliario accesible, apoyos isquiáticos, aseos, señalética, al tiempo que se ha actuado igualmente en las aceras del entorno del parque y espacios de conexión anexos. La accesibilidad también está presente en los equipamientos de juego. Se instalan columpios y estructuras adaptadas que permiten la participación conjunta de niños con y sin discapacidad, mesas inclusivas y áreas de juego donde la diversión no entiende de limitaciones.

Los premios, que se entregarán el próximo mes de diciembre, reconocen también a la empresa Moreno Zancudo 24 S.L. por el Centro de Artes Escénicas de Jesús Ortega, en la categoría de Edificación, así como Alba María Moreno Tomé por la reforma y mejora del Centro Marcelo Nessi, y Jaime Díez honrado por la reforma y adecuación de vivienda como alojamiento turístico en Tamurejo.

En la categoría de Tecnologías de la Comunicación e información se premia a ASPACE Badajoz por “ASPACE Badajos Radio. Piensa diferente”, en Formación, Divulgación y Publicidad, se ha premiado a Raquel Godoy Salorino por su activismo social en el ámbito de las personas con Ostomía, y Carmen Sánchez Márquez, por su activismo social en el ámbito de la edificación accesible.

En la categoría Productos y Servicios, recibirá el premio Ecoinnova Social S.L por “Mobiliario Urbano Accesible” y a la trayectoria se premia a las periodistas Ascensión Martínez Romasanta, de La Crónica de Badajoz y a Natalia Reigadas, del Diario HOY.