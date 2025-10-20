El Cinebeat de Mérida cierra tras 40 conciertos y proyecciones de cine para escolares y público en general

El II Festival de Cine y Música de Mérida (CineBeat) ha cerrado después de la celebración 40 conciertos, repartidos en nueve salas, el Templo de Diana, proyecciones de cine para escolares y público general y un "profundo éxito" de gente en las calles y en los bares.

Un festival que ha reunido a lo más granado de la música extremeña, figuras emergentes, bandas consagradas, reunificadas para la ocasión y, por supuesto, aportaciones, este año también, de varias bandas procedentes de fuera de las fronteras extremeñas.

De hecho, el grupo madrileño Black Maracas, que ha repetido cartel, ha sido el vencedor del premio a Mejor Concierto, que entrega un jurado experto justo al final del último bolo del sábado. Además, el propio guitarrista y líder de la banda, ha sido el encargado de cerrar la fiesta de clausura en el Bujío, con una performance en directo, junto al DJ extremeño Juanma Alcántara.

Nueve días de "alta intensidad cultural" se han vivido en Mérida, que ha comenzado la retahíla de actividades el día 9 de octubre, con la sección Cinebeat&Young, reuniendo a más de 500 escolares entre Primaria, Secundaria y Bachillerato. Ha seguido en la misma Sala Trajano el día siguiente, con la proyección del concierto de David Gilmour y el concierto de Flamenjazzy, que ha albergado a más de 200 personas en total de público general.

La siguiente semana se han proyectado, ya en el Teatro María Luisa, las proyecciones de la sección oficial de Cinebeat, Better Man y One to One, que atrajeron a unas 200 personas.

El miércoles 15, la actividad se ha intensificado, con una jornada dedicada al certamen de videoclips, premio que ha recaído en Mónica Agudo, por la grabación de Same People, de Julien Elsie, y el concierto de Anhbel, la artista emeritense que ha presentado su primer álbum ante sus fieles. Entre ambas actividades, sehan contabilizado alrededor de unas 300 personas distribuidas entre las dos primeras plantas.

Por su parte, el jueves ha llegado el plato fuerte, con el concierto inaugural en el Templo de Diana, que ha sido testigo de unas 1.000 personas entre la presentación del libro 'No sonamos mal', la clase magistral de los miembros de Black Maracas y los tres conciertos de Hombre Tigre, Srta. Trueno Negro y Bulo.

Tras este inicio intenso, llegaba el finde semana, con un compendio de 35 conciertos distribuidos en siete salas y en dos frenéticas jornadas. La gente se ha personado en los bares del centro para disfrutar de varios conciertos, de diferentes registros (rock, blues, soul, electrónica, trap, rap, funk), y han poblado las calles de "ritmo, alegría, pasión y un magnífico ambientazo", explica en nota de prensa la organización.

Salas llenas desde primera hora de cada jornada musical, colas de espera antes, durante y después de los conciertos han sido las señas de identidad del fin de semana por las calles del centro de Mérida, que han albergado una media de público "muy alta" por concierto. Sobre todo, el del Jazz, que tenía colas "enormes" desde una hora antes del concierto de Ama para ver al grupo del premio Eterna de este año, José Luis Tristancho, a quien se le ha reconocido su trayectoria musical.

En total, unos 7.000 espectadores, procedentes de todas partes de Extremadura, "incluso algunos más allá de las fronteras extremeñas, porque estuve hablando con gente de Jaén, Madrid o Granada", comenta el director del festival, Ángel Briz Rueda.

INVERSIÓN

Cinebeat se celebra gracias a la inversión del sector privado como Teatro María Luisa, Rograsa, Aqualia, Barrilito, Inesperada, Apis y el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fundación Extremeña de la Cultura, el Instituto de la Juventud y el Consorcio de Mérida. "Este año ha sido el de la consolidación de un proyecto que, casi sin querer, se ha puesto en el panorama nacional como una de las mejores apuestas culturales gracias al interés de las instituciones", recalca.

"Lo más importante es que la gente disfrute de este festival casi tanto como nosotros organizándolo a través de nuestra asociación cultural Escena Sonora, en la que sus socios, la mayoría jurado del certamen de videoclips y concierto", apostilla Briz.

"Somos conscientes del festival que tenemos y queremos, con un presupuesto limitado pero no por ello deja de ser un evento organizado por los que, considero, los mejores profesionales de cada uno en su sector, empezando por la parte técnica y finalizando por los dueños de los bares".

"Casi no había acabado esta segunda edición y ya me hablaba la gente del público de la tercera edición, de hacer mensual en lugar de anual y eso genera un maravilloso ambiente y unas intensas ganas de seguir adelante con muchas más ediciones". "Así que, no os preocupéis, que seguiremos viéndonos en los bares muchos años más", ha finalizado Briz.