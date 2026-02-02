El carnaval romano contará con más de 230 policías y 130 operarios de limpieza para los días de celebración

El delegado de Policía Local, Felipe González, ha presidido hoy en el Salón de Plenos la Mesa de Seguridad con motivo del Carnaval Romano 2026. A la misma han asistido representantes de Policía Local, Protección Civil, empresa concesionaria de los servicios de limpieza y técnicos de diferentes delegaciones municipales.

“En esos días habrá más de 230 policías, desde el jueves que comienza la final del concurso de agrupaciones de Carnaval en el teatro María Luisa, hasta el Martes de Carnaval, con el cierre y el entierro de la sardina” señala el delegado, Felipe González.

“Va a haber más de 130 personas de limpieza para esos días y se celebrarán diferentes actividades dentro del programa que también contarán con los dispositivos de limpieza y seguridad, como la instalación de baños químicos en la Plaza de España y Paseo de Roma”.

El pregón será el viernes “y estaremos coordinados con los diferentes servicios de emergencia de la ciudad y efectivos de la Policía Nacional” añade Felipe González.

Habrá barras extraordinarias en algunos puntos de la ciudad donde se ubicarán las actuaciones de las diferentes chirigotas y comparsas. Asimismo, los horarios que tendrá la carpa de la Plaza de España serán el viernes y sábado (13 y 14 de febrero) hasta las 3 de la mañana, el domingo y lunes (15 y 16 de febrero) hasta la 1 y el Martes de Carnaval hasta las 12 de la noche. El lunes 16 de febrero será la Gala Drac y el domingo la Bicicletada Carnavalera.

“El Ayuntamiento como siempre trabaja en vigilar y en concienciar a la ciudadanía de un buen comportamiento durante estos días para así facilitar la convivencia” concluye Felipe González.