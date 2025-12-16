La Biblioteca Municipal ofrece un encuentro con el novelista extremeño Óscar de los Reyes

CULTURA

El acto literario lo presentará Cristóbal Antonio García, monitor de uno de los clubes de lectura de español de la Biblioteca

Mérida |

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner ofrece hoy martes, 16 de diciembre, a las 19 horas, en la Sala Dulce Chacón, un encuentro con el escritor extremeño, Óscar de los Reyes. El autor presentará su última novela Rastro de Sangre, de carácter histórico.

Óscar de los Reyes es Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, Diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Escuela de Derecho y Economía de Madrid y Máster en Escritura y Narración Creativa por la Sociedad Española de Formación/Veigler Formación (Lleida, Cataluña).

Es autor de varias novelas como Milicianas del hogar (Carisma Libros), Sueños (Carisma Libros), La victoria de los mansos (Diputación de Badajoz), La memoria imperfecta (Carisma Libros), La hermandad de los condenados (Editora Regional de Extremadura), El buscador de caracolas y La Biblia escarlata (ambas de Ediciones Beta).

Articulista, conferenciante, coordinador de clubes de lectura y guionista y colaborador de programas de televisión es además ganador del Premio Rodríguez-Moñino al mejor artículo, de corte histórico, por Los esclavos de Calzadilla.

