El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos con movilidad reducida vehículos para ejercer su derecho al voto

Con motivo de las Elecciones Autonómicas que se celebrarán el domingo 21 de diciembre, este Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil, pone a disposición de aquellos electores con impedimento físico, vehículos al objeto de que puedan trasladarse a los correspondientes colegios electorales y ejercer su derecho al voto.

En este sentido, se podrá solicitar este servicio, llamando a los teléfonos 927 222 222 (Cruz Roja) - 650 043 128 (Protección Civil) durante la jornada electoral.

Igualmente y durante toda la jornada electoral permanecerán abiertas las dependencias de Estadística del Ayuntamiento (acceso desde Plaza de España y calle Juan Pablo Forner), donde se podrá consultar cualquier información referida al Colegio Electoral donde se ejercerá el derecho al voto.

Los teléfonos de esta sección de información serán los siguientes: 924 380 100, (Ext. 7155) - 924 380 128 - 924 380 150 o desde móvil 6303017737202.