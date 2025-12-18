El PP de Mérida destaca que el Gobierno de Guardiola ha invertido casi 55 millones en el último año en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Santi Amaro, ha destacado que el Gobierno de María Guardiola ha invertido casi 55 millones en el último año en la ciudad.

Amaro ha remarcado, que "por fin" existe un Gobierno en la Junta de Extremadura que "piensa en los ciudadanos de Mérida, anteponiendo siempre sus intereses ante cualquier confrontación que quiera crear el alcalde".

En esta línea, el portavoz incide en que el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, en una "defensa a ultranza" de su líder imputado (en referencia a Miguel Ángel Gallardo), "intenta manipular la información a los vecinos hablando de proyectos que, en algunos casos, ni siquiera ha sido capaz de presentar al Gobierno de María Guardiola, con el claro afán de vender después que se trata de proyectos en los que no se ha colaborado".

"El alcalde ha vinculado su futuro político al señor Gallardo y lo que le pedimos es que deje de usar el Ayuntamiento de Mérida como sede del PSOE. Tenemos otros antecedentes que también resultan lamentables, como el uso de las redes sociales del propio ayuntamiento en beneficio del señor Gallardo, difundiendo imágenes de campaña en nuestro mercadillo. Le recordamos que los medios de comunicación del Ayuntamiento los pagamos entre todos los ciudadanos de Mérida", apunta en nota de prensa el PP emeritense.