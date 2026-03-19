El Ayuntamiento de Mérida y Aqualia refuerzan su compromiso con la inclusión en el Día Mundial del Agua 2026

El Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con Aqualia, ha organizado una visita guiada a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la ciudad con motivo del Día Mundial del Agua 2026, una efeméride proclamada por Naciones Unidas para sensibilizar sobre la importancia del agua y promover una gestión sostenible de este recurso esencial para la vida.

La actividad ha contado con la participación del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Mérida, concertado con el Servicio Extremeño de Salud, cuyos usuarios y profesionales podrán conocer en detalle los procesos que conforman el ciclo integral del agua -tanto en la ETAP como en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)-. El objetivo es acercar a la ciudadanía el funcionamiento de estas infraestructuras fundamentales, al tiempo que se refuerza la concienciación sobre el uso responsable de los recursos naturales.

Durante la presentación de la iniciativa, la delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, Silvia Fernández Gómez, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Mérida trabajamos para que los servicios públicos esenciales sean accesibles, comprensibles y cercanos para toda la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Esta actividad es un ejemplo de cómo la educación ambiental también puede y debe ser inclusiva, generando oportunidades de participación real para todos los colectivos y fomentando una conciencia colectiva sobre el valor del agua y su gestión sostenible”.

Por su parte, el director del servicio de Aqualia en Mérida, Abel Haut, destacó la relevancia de la colaboración institucional y del trabajo conjunto para impulsar acciones formativas y de sensibilización vinculadas al ciclo del agua: “Desde Aqualia trabajamos cada día para garantizar un servicio de calidad y para

acercar a la ciudadanía la importancia del ciclo integral del agua. Iniciativas como esta visita permiten mostrar de manera transparente cómo la colaboración público-privada aporta beneficios reales a la población y refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental. Para nosotros es fundamental colaborar con el Ayuntamiento de Mérida y con los distintos colectivos sociales de la ciudad”.

Esta visita se enmarca en la estrategia conjunta del Ayuntamiento de Mérida y Aqualia para promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acercamiento de las infraestructuras hidráulicas a distintos colectivos de la ciudad. Ambas entidades mantienen una línea de trabajo estable centrada en la sostenibilidad, la participación ciudadana y la divulgación de los procesos de gestión del agua, especialmente en un año en el que el Día Mundial del Agua pone el foco en el valor del agua como recurso común, estratégico y esencial para el desarrollo sostenible.