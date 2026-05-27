MOBILIARIO

El ayuntamiento instala nuevas fuentes, papeleras y bancos por los parques y jardines de la ciudad

Además, a petición del Consejo Municipal de Mayores, se van a instalar bancos, bancos isquiático y papeleras en los centros de mayores Calvario, Reyes Huertas, Trajano y Zona Sur

ondacero.es

Mérida |

El ayuntamiento instala nuevas fuentes, papeleras y bancos por los parques y jardines de la ciudad
El ayuntamiento instala nuevas fuentes, papeleras y bancos por los parques y jardines de la ciudad | Ayunt.Mérida

El Ayuntamiento está realizando la instalación de nuevo mobiliario urbano para los parques y jardines de la ciudad. El proyecto ha contado con una inversión de 164.419,19 € procedentes de los fondos del remanente positivo de tesorería.

En total este contrato contempla 385 unidades de bancos, 101 unidades de bancos isquiáticos, 104 papeleras (70 litros), 100 fuentes adaptadas de doble altura, 50 fuentes dobles para perros y 50 unidades de aparca- bicicletas que se están ya ubicando en los distintos espacios verdes de la ciudad.

Además, a petición del Consejo Municipal de Mayores, se van a instalar bancos, bancos isquiático y papeleras en los centros de mayores Calvario, Reyes Huertas, Trajano y Zona Sur.

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