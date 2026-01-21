El Ayuntamiento adjudica el proyecto de adecuación y acondicionamiento de Proserpina

El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto de adecuación y acondicionamiento turístico del Embalse de Proseprina por un importe de 429.550,00 euros (IVA incluido) a la UTE Arex SL- Codelsur SL y un plazo de ejecución de tres meses.

Las obras consisten en el acondicionamiento de la zona de baño, con dotación de playa y espacios e itinerarios, equipamientos de zonas de playas para que sean completamente accesibles, instalación de contenedores de recogida selectiva de residuos y nuevos equipamientos para la zona de pernocta vehículos y aparcamiento.

El ámbito de actuación comprende una parcela municipal en la zona del Embalse de Proserpina, más concretamente en la Avenida del Lago, S/N, frente al “Museo del agua”.

Las obras que se pretenden realizar son de rehabilitación y acondicionamiento de los chiringuitos, de los caminos anexos a estos, de la zona de aparcamiento del Museo del Agua y la conexión de estos con los caminos.

A su vez, es necesario la adecuación de los caminos anexos a estos espacios para que sean totalmente accesibles, no solo como itinerarios accesibles entre ellos si no también con acceso al agua. Por lo que además se proyectan dos zonas estanciales de playa, una de ellas accesible.

Se suman a estas actuaciones la adaptación de una zona de aparcamientos para un acceso seguro y fácil, adecuando las instalaciones existentes en el edificio construido frente a los chiringuitos objeto de actuación, denominada Museo del Agua. Este edificio estuvo en uso, lleva un tiempo sin explotación, pero tiene todas las instalaciones y requerimientos que se necesitan para albergar un espacio destinado a aparcamientos de coches y motos y otro para la zona de pernocta de vehículos vivienda. Además, está perfectamente concebido para que desde estas instalaciones se genere un paso peatonal, sin peligros y accesible hasta los chiringuitos y/o zonas estanciales de baño.

El contrato se enmarca dentro del el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, denominado “Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación NextGenerationEU.