El Estado publica la licitación para la plataforma única en Félix Valverde Lillo y Arzobispo Mausona

El Portal de Contrataciones del Estado ha publicado la licitación para la pavimentación de las calles Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo y Arzobispo Mausona con el objetivo de convertirlo en plataforma única, con un presupuesto de 1.569.221,01 euros.

Este proyecto forma parte de una de las líneas de actuación contempladas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, la denominada Edusi ‘Mérida Central’, que se aprobó por el Gobierno central en 2017 con una inversión en la ciudad de 12,5 millones de euros, 10 de ellos procedentes de los fondos europeos y el resto con cargo a las arcas municipales.

Según destaca la delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, “el centro, y por tanto la zona objeto del proyecto C/ Félix Valverde Lillo, C/ Camilo José Cela y C/ Arzobispo Mausona no está adaptado a la actual demanda de accesibilidad y comodidad para el peatón”.

La delegada destaca que “se pretende mejorar la accesibilidad, embellecer el entorno del casco urbano y la zona comercial, porque van a poder disfrutarlo no solo los emeritenses, sino también a los visitantes al conjunto monumental”.

En este sentido, señala que, recuperar la calidad de este espacio urbano para la vida cotidiana y turística de la ciudadanía “significa alcanzar el equilibrio entre sus elementos característicos, que alojan las instituciones más emblemáticas de la ciudad, y su carácter residencial, que deberá potenciarse mediante una permanente mejora de su imagen, el control de la edificabilidad, teniendo como referencia la escala humana, y la adecuación de su entorno al nivel de otras zonas de la ciudad”.

El nuevo diseño de las vías, además, tiene en cuenta la mejora de la calidad ambiental, proponiendo medidas de protección frente a la contaminación y el ruido, y prestar especial atención al tránsito de peatones, superando el conflicto vehículo/peatón, mediante el diseño de una red viaria con características adecuadas para aceras, y calzadas que favorezcan el tráfico de vehículos a velocidades moderadas, en las zonas de circulación compartida, y con itinerarios peatonales en aquellas zonas monumentales y turísticas.

Para mejorar la accesibilidad del entorno y hacerlo más seguro, y teniendo en cuenta las dificultades de las personas con discapacidad visual, se colocará una franja con un relieve particular para que las personas invidentes puedan detectarlo y reconocerlo como una señal de alerta o precaución.

El pavimento a utilizar en acerados será de losas de granito y pavimentando la calzada con adoquines del mismo material.

Soterrado del cableado

La intervención contempla una nueva instalación de alumbrado público y la retirada los árboles existentes para realizar una nueva plantación con una nueva especie colocadas a tresbolillo. Se dotará de riego por goteo para arbolado viario y automatizado.

Por otra parte, se realizarán las obras necesarias para que las empresas propietarias de las líneas aéreas puedan soterrar el cableado, reduciendo el impacto visual que supone dichas líneas aéreas.

El plazo de ejecución de las obras será de 8 meses contados a partir de la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo.