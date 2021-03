Noticias Mediodía Extremadura

La Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres presentará un informe para que la Sierra La Mosca, para que esta se declare paraje protegido. Se trata de uno de los asuntos que han trasladado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la reunión que mantenían y en la que también también participado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.

El alcalde de Cáceres ha explicado que el planteamiento no solo es pensar cómo el proyecto minero no salga adelante sino también en trabajar en cómo continuar con el interés y el valor de la Sierra de La Mosca. Destacando que el ayuntamiento no va a cambiar de posición respecto al rechazo de la mina de litio, y confía en que la oposición va a seguir la misma línea.