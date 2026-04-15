Abierto el plazo para participar en el III Mercado de las Flores de Mérida, que se celebrará del 28 al 30 de abril

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto el plazo para participar en el III Mercado de las Flores, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril en el Paseo de Roma de la capital extremeña.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 19 de abril, para participar esta iniciativa que se ha consolidado como "una de las citas más relevantes del calendario cultural y comercial de la ciudad, contribuyendo a dinamizar el tejido económico local y a poner en valor el sector floral y artesanal", señala el ayuntamiento en nota de prensa.

En su última edición, el Paseo de Roma se transformó en un "espacio lleno de color, creatividad y vida", que atrajo a numerosos vecinos y visitantes a este evento dedicado al arte floral y la jardinería, y que tuvo un "notable impacto positivo" en las ventas de los establecimientos participantes.

Según destaca el ayuntamiento, entre los aspectos más valorados de la última edición de este mercado destacan el "alto volumen de ventas registrado" por los expositores, la "fidelidad del público emeritense y la creación de un ambiente dinámico y participativo".

En esta nueva edición, el Mercado de las Flores volverá a contar con la colaboración de Leroy Merlin Compact, que organizará talleres especializados, actividades infantiles y propuestas formativas relacionadas con el cuidado de plantas.

Finalmente, el ayuntamiento hace un llamamiento a floristerías, viveros y artesanos y artesanas del sector para participar en esta nueva edición, ofreciendo un espacio no solo de venta, sino también de encuentro con la ciudadanía y de promoción de propuestas creativas.