María Guardiola afronta este viernes la segunda votación de su investidura como presidenta de la Junta

La candidata del PP María Guardiola afronta este viernes, 6 de marzo, la segunda votación de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, sin que hasta el momento se haya anunciado un acuerdo con Vox.

La segunda votación se producirá después de que Guardiola no obtuviera la mayoría absoluta requerida en la primera, celebrada este pasado miércoles, en la que la candidata a la investidura únicamente contó con los votos a favor del PP (29 diputados), mientras que el resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) votaron en contra.

La sesión arrancará a las 14,00 horas de este viernes en la Asamblea de Extremadura, 48 horas después de la primera votación, y en ella, la candidata del PP ya necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

De acuerdo al reglamento de la Asamblea, la sesión se iniciará con un turno de 10 minutos por parte de la candidata a la investidura, María Guardiola, a la que seguirán las intervenciones de los grupos parlamentarios, que tendrán un tiempo de 5 minutos cada uno, y cerrará de nuevo la candidata por otros 10 minutos. A continuación tendrá lugar la votación.

SIN ACUERDO CON VOX

Cabe recordar que tras la primera votación en la que su investidura no salió adelante, María Guardiola avanzó que el acuerdo de gobernabilidad con Vox "está muy cerca de cerrarse", por lo que señaló se va "a reunir las veces que haga falta hasta conseguirlo".

"En ese acuerdo, que está muy cerca de cerrarse, pues tendrá que incluirse la aprobación de los presupuestos para dar estabilidad, que es lo que realmente necesita la región", avanzó María Guardiola, quien resaltó que continúa "con ilusión, con ganas y con el deseo de trabajar y poder conseguir un acuerdo cuanto antes".

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló que el discurso María Guardiola había sido "interesante" pero "insuficiente todavía" para alcanzar un acuerdo de gobierno, e insistió en tender la mano para poder llegar a un pacto, siempre condicionado a un "cambio de rumbo" por parte del PP.