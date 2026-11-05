Localizados en Portugal dos menores relacionados con la operación de venta investigada en Jaén y Badajoz

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha señalado en relación al operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Badajoz relacionado con la venta de menores que dos de ellos han sido localizados en Portugal y se encuentran ahora mismo en un centro de acogida con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana lusa y en un ámbito de protección del país vecino.

Cabe recordar que, en el marco de este operativo conjunto en el que se han practicado tres registros domiciliarios en Linares (Jaén), Montijo y en Badajoz se ha detenido a seis personas, de las que, como ha detallado, cuatro permanecen todavía detenidas, entre las que se encuentra una mujer que podría haberse dedicado a vender a sus propios hijos, mientras que otras dos personas han sido puestas en libertad.

Así lo ha avanzado Macías, quien ha explicado que "está todo en investigación" y que se trata de un trabajo desarrollado entre la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Guardia Civil, al tiempo que ha especificado que se ha incautado una escopeta robada en Almendralejo en el año 2017.

También un arma con cañones recortados, cuya procedencia se investiga, tras lo que ha insistido en que "está todo sometido a las diligencias propias que se tienen que hacer por los juzgados", del mismo modo que ha puesto el acento en que "en principio" son varios delitos los que se pudieran haber cometido, que tendrán que plantearse por la vía judicial, y en que puede señalar que entre ellos estarían el tráfico de menores, grupo criminal, abandono de menores, simulación de delito, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos.

"Lo más importante es que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana, ha permitido la rápida localización de los dos menores", ha remarcado, junto con que "estén ahora mismo en un ámbito de protección" y que así haya podido disponerse en una situación "tan compleja, sobre todo donde hay que preservar a los menores bajo control".

Al mismo tiempo, la investigación continúa y hay que poner a disposición judicial toda la información y las nuevas noticias que se puedan ir trasladando "en materia de claridad y seguridad en el ámbito de las investigaciones judiciales" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"INFORMACIÓN OBJETIVA"

Sobre la citada mujer y preguntada por si podría haber sido forzada a tener hijos para venderlos por su posible situación de vulnerabilidad, la delegada ha incidido en que "eso pertenece todo" a la materia de investigación y que no puede entrar "más allá", ya que lo que puede dar es la "información objetiva" de la que se dispone.

"Creo que la mejor noticia que se puede dar es que los dos menores están localizados en Portugal y están en un centro de acogida y están en el ámbito de la protección de las instituciones públicas con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana", ha reafirmado, junto con que, de las cuatro personas que continúan detenidas, una es dicha madre.

Al respecto y sobre el número de menores implicados, ha reconocido que puede hablar de que hay dos, que son los que están en el ámbito de protección, y que eran los dos que "se estaba intentando localizar".

Finalmente y en relación a las noticias que apuntan a la posibilidad de que dicha mujer esté embarazada actualmente, María Teresa Macías ha aseverado que "ahí no" puede "entrar". "El trabajo de quienes estaban en el camino del esclarecimiento de todo, de Policía Nacional y Guardia Civil, ha dado su fruto", ha apuntado, además de la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad con Portugal "también para la localización rápida y el amparo y la protección de esos menores, y eso es que el sistema funciona".

"Tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir confiando en las líneas de investigación para el esclarecimiento total de los hechos, y me tienen que perdonar, pero hay que ser respetuoso con las líneas de investigación", ha incidido Macías, que ha abogado por "dejar" a quienes tienen que trabajar que sigan haciéndolo "para esclarecer todo lo que pueda estar asociado" a estos hechos.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la inauguración del V Congreso Nacional de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad que se celebra estos días en Puebla de la Calzada.