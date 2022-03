La Junta solicita al ministerio ayudas directas y rebajas fiscales para los afectados por la sequía en el campo

La Junta de Extremadura confía en que en un plazo máximo de en torno a un mes esté disponible la norma estatal que el Gobierno central articulará con diferentes medidas para "paliar" los daños que está generando la sequía en el campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está trabajando en Bruselas para que se puedan llevar a cabo, y que recogerán peticiones planteadas por las diferentes CCAA. Así lo ha explicado el secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta, Manuel Mejías, tras participar este viernes junto al director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, en la reunión de la Mesa de la Sequía nacional, y donde la comunidad extremeña ha planteado una batería de unas 15 medidas para paliar los efectos de la sequía en el campo. Sobre todo en la cuenca del Guadiana. Entre dichas medidas, la Administración extremeña reclama ayudas directas y de mínimis o ayudas de estado para los agricultores que no puedan regar, y también para las industrias y las cooperativas por el daño que se causa por falta de actividad. Igualmente, solicita deducciones fiscales para los agricultores afectados; exenciones en el pago de la tarifa de utilización del agua y canon de regulación; exenciones del IBI rústico; que se establezcan líneas de subvenciones para préstamos; líneas de préstamos ICO; así como moratorias sin intereses en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social; y el incremento máximo de anticipo de la PAC, que se puede cobrar a partir del 15 de octubre. También ha solicitado la aplicación de la cláusula de fuerza mayor que permite flexibilizar ciertas condiciones de obligaciones del Pago Verde; así como que no se olvide a los trabajadores del campo, toda vez que se va a producir una disminución del número de peonados como consecuencias del número de hectáreas que se van a quedar sin regar, y en este sentido ha considerado necesaria la disminución del número de peonadas para que puedan acceder al paro agrario. De igual modo, la Junta de Extremadura ha pedido a Agricultura que se continúe con la política de modernización de las comunidades de regantes y las explotaciones de agricultores, pensando en el futuro, para poder seguir ahorrando agua; así como que el Ministerio de Transición Ecológica modernice sus instalaciones en las diferentes comunidades de regantes. Así lo ha manifestado Manuel Mejías, quien ha matizado sobre la reclamación de los agricultores extremeños de que se celebre una Mesa de la Sequía regional, que este órgano no existe en la región y si el Consejo Asesor Agrario que se reunió hace unas semanas con presencia de las opas que tienen representatividad y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.