Una investigación de la UEx y un hospital de Cáceres propone un nuevo biomarcador para prevención y tratamiento de ictus

Una investigación de la Universidad de Extremadura (UEx) y el Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres propone un nuevo biomarcador para la prevención y tratamiento del ictus, la proteína STC2. El estudio revela que niveles bajos de dicha proteína se asocian a un mayor riesgo de ictus.

En concreto, la investigación llevada a cabo por el servicio de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara y el departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UEx, ha descubierto que la proteína STC2 desempeña un papel "esencial" en la regulación de la actividad plaquetaria y, por tanto, en la formación de trombos arteriales.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista international Journal of Molecular Sciences, abre la puerta a nuevas estrategias para prevenir el ictus, una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

STC2 es una proteína que participa en la regulación de la entrada del ion calcio en varios tipos de células, entre ellas las plaquetas humanas y de ratón, impidiendo el exceso de calcio en la célula. Cuando la STC2 disminuye, aumenta la entrada de calcio en las plaquetas favoreciendo su agregación y la consiguiente formación de trombos, especialmente en las arterias. Esto es lo que ocurre en los pacientes diagnosticados de ictus, un tipo de trombosis arterial que afecta a la circulación cerebral, apunta en nota de prensa la UEx.

La investigación sobre el papel de la STC2 aporta un enfoque diferente en el estudio de los mecanismos que contribuyen a la trombosis, centrado en la hiperagregabilidad plaquetaria relacionada con la entrada de calcio en las plaquetas.

"La trombosis es una patología multifactorial, en cada paciente puede pesar más un tipo u otro de causas que la favorezcan. Por ello, cuanto más amplio sea el panel de factores que caractericemos e identifiquemos, más oportunidades tendremos de prevenir y tratar esta patología", subraya la doctora Nuria Bermejo, hematóloga en el Hospital San Pedro de Alcántara, primera autora del estudio.

SEGUIMIENTO DURANTE 10 AÑOS

La investigación se llevó a cabo en dos fases. En primer lugar, el equipo de investigadores realizó un estudio prospectivo no aleatorizado de una cohorte de pacientes del Hospital San Pedro de Alcántara para realizarles el correspondiente estudio de trombofilia, que es una tendencia anormal a desarrollar trombos, tras un episodio de trombosis, venosa o arterial.

Por su parte, el equipo de Pedro Cosme en el Departamento de Fisiología de la UEx, analizó las muestras de sangre de los pacientes y los primeros resultados confirmaron la causalidad entre la alteración de expresión de la proteína STC2 y el aumento de la entrada de calcio, tal y como, se había previamente descrito en plaquetas de ratón. Los investigadores hallaron, por tanto, una relación entre los niveles de STC2 y el riesgo de presentar trombosis arterial.

En una segunda fase posterior, el equipo realizó un seguimiento de los pacientes participantes en el estudio durante más de 10 años. "Revisamos las historias de los pacientes diagnosticados de ictus y trombosis arterial, y se midieron los parámetros bioquímicos en la UEx. Los resultados indicaron valores de STC2 en su mayoría normalizados con respecto a los pacientes sanos gracias al tratamiento con aspirina que regula los niveles de STC2", explica la doctora Bermejo.

Tras este primer hallazgo relevante sobre el papel de STC2 en trombosis, se prevé realizar estudios multicéntricos aleatorizados con mayor número de pacientes, incluyendo además otras patologías trombóticas como los síndromes coronarios agudos (infarto de miocardio) o crónicos que avalen la proteína STC2 como biomarcador de ictus.

Los investigadores subrayan que el seguimiento regular de la proteína STC2 es un buen candidato de biomarcador de ictus en colectivos ya en riesgo y en la población general, que por edad tiene un mayor riesgo de sufrir trombosis, favoreciendo así el tratamiento preventivo con aspirina.

Además, la detección periódica de STC2 podría ayudar a valorar en qué pacientes el tratamiento con aspirina es "efectivo" para "prevenir" el desarrollo de nuevos ictus.