Guardiola aboga por un feminismo que esté "por encima de la política del ruido" y que no sea "arma arrojadiza"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por un feminismo que esté "por encima de la política del ruido" y por una igualdad que no sea "arma arrojadiza".

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer en la Asamblea de Extremadura y en el que no se ha podido dar lectura a un manifiesto al no sumarse al mismo el PSOE y Unidas por Extremadura.

Estos grupos no han suscrito el manifiesto en este sentido porque entienden que la presidenta extremeña "blanquea" a la extrema derecha por llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario de Vox.

Cabe señalar que el pasado año, a diferencia de éste, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Unidas por Extremadura leyeron en este mismo acto un manifiesto por el 8M al no poder contar con una declaración institucional por la negativa de Vox.

INSISTE EN QUE LA IGUALDAD "NO TIENE DUEÑOS"

La presidenta extremeña, en su discurso, ha asegurado que la igualdad "no tiene dueños". "Con la igualdad no se especula, con la igualdad no se amenaza, con la igualdad no se juega", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que el feminismo debe estar "por encima de esa política del ruido", de la "política mediocre", "nociva", "antigua" y a la que "nada le interesa" la igualdad ni las mujeres, al tiempo que ha añadido que, en este acto, se debería estar "para otra cosa" y para mostrar a Extremadura "unión, compromiso y acuerdos".

"Aquí deberíamos estar para el ejemplo y para las certezas, porque la igualdad es patrimonio emocional y compartido, sin sellos y sin pertenencias, de generación en generación, de mano en mano y de hogar en hogar", ha afirmado, además de trasladar a las mujeres que "no están solas" y que su Ejecutivo "va a estar a su lado".

El acto institucional por el 8M ha contado con la asistencia de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; los miembros del Consejo de Gobierno, diputados de todos los grupos, los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, entre otras autoridades.

INVITA A NO CONVERTIR EL 8M EN UNA "ARENA POLÍTICA DONDE PELEAR"

Por ello, y ante la polémica que ha rodeado en Extremadura a esta celebración al no contar con un manifiesto, la presidenta extremeña ha señalado que el 8 de marzo es un día "para estar juntas y para la reivindicación" y no se debería convertir en una "arena política donde pelear".

"Me avergüenza, como mujer, hay que estar en lo que hay que estar, contra el machismo y de la mano. Y lo he dicho otras veces, ojalá no fuera necesaria esta reivindicación, pero hoy la creo más pertinente que nunca, porque hay quienes, en días como hoy, prefieren el ruido y prefieren el ataque político a la lucha por la igualdad", ha incidido.

En su opinión, esto es así porque las mujeres no les importa "lo suficiente" y son vistas como "una excusa, un lema, un aplauso, pero a la hora de la verdad han querido jugar con nuestros derechos y con nuestras expectativas", por lo que ha abogado por posicionarse contra quienes "frivolizan y niegan" el dolor de las mujeres y contra quienes "juegan con las reivindicaciones de todas".

De esta forma, ha asegurado que no va a desatender nunca esta lucha y ha pedido que abandonen "toda esperanza" aquellos que aprovechan cualquier excusa para "negarnos, para empequeñecernos o para matizar nuestros discursos. Las mujeres ni vamos a aceptar tutelas ni vamos a bajar la voz" ante un machismo que se "cuela por muchas grietas".

DICE QUE LA IGUALDAD "NO PUEDE SER UN LEMA QUE SE DESEMPOLVA" CADA 8M

De este modo, la presidenta de la Junta ha pedido igualdad frente a los discursos que "niegan la violencia machista" o "matizan" su feminismo y el de otras muchas mujeres o frente a los que "buscan excusas para no firmar un manifiesto" que habla de las mujeres, de la esperanza, del sufrimiento, del futuro o de derechos.

"Porque la igualdad entre mujeres y hombres no es una concesión, ni es un capricho, ni tampoco es una moda. Esto es una deuda, es un acto de justicia y su ausencia sigue costando vidas", ha dicho, además de insistir en que la igualdad "no puede ser solo un lema que se desempolva cada 8 de marzo".

"No puede ser solo una pancarta o una consigna, no puede ser utilizada como arma arrojadiza entre partidos, porque la igualdad se tiene que medir en hechos, en decisiones valientes, en políticas eficaces que transformen la vida de las mujeres y en compromisos más allá de las siglas, más allá de los partidos", ha recalcado

En este sentido, Guardiola ha recordado el trabajo en este sentido que está desarrollando su Ejecutivo y ha expuesto el refuerzo de los recursos contra la violencia de género y la violencia sexual, el aumento de las ayudas a la conciliación o el fortalecimiento de la educación en igualdad.

"Me preocupa, y lo digo con nitidez, los discursos negacionistas del machismo que estén calando en parte de los jóvenes", ha advertido, ya que no es "suficiente con no ser machista. Hay que ser activamente feminista, sin miedo y sin prejuicios".

Finalmente, María Guardiola ha insistido en que la Junta no va a retroceder, no va a "aflojar el pulso" y no va a permitir que la "igualdad sea un derecho en disputa". "Vamos a seguir trabajando con más hechos que palabras para que el 8 de marzo deje de ser una fecha de reivindicación y se convierta, de una vez por todas, en una fecha para recordar lo que nunca más puede volver a repetirse", ha aseverado