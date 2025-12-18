El alcalde de Navalmoral niega las acusaciones de machismo apuntando a una "trama" del PSOE y a la "ambición" de la edil

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha negado las "falsas" acusaciones de machismo que ha vertido contra él la exconcejala de Juventud Paula González, apuntando a una "trama" orquestada por el PSOE a tres días de las elecciones autonómicas en la que habría participado la ya concejala no adscrita, de quien ha destacado su "ambición desmedida".

El primer edil ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para defenderse, ha dicho, de una "mentira", tras publicar elDiario una información en la que asegura que el PP extremeño ocultó la denuncia de una concejala por el "trato machista" de su alcalde, tras tener acceso a un documento y a un audio que revelarían los intentos de la edil por informar a la cúpula del partido de la situación y las evasivas de la dirección regional del PP.

"Uno se siente indefenso, siento mucha impotencia, mucha rabia", ha señalado en una comparecencia en la que ha estado acompañado por las concejalas Cristina Marcos Sarró y Susana Rodríguez, quienes han defendido en todo momento el comportamiento del alcalde.

Hueso ha asegurado que Paula González es "una persona muy joven con una ambición desmedida", cuyas pretensiones eran conseguir su liberación tanto en el ayuntamiento como a nivel regional.

El primer edil ha asegurado que "en cualquier trabajo se tienen discrepancias, y si tener discrepancias es ser machista, es tan fácil como falsa es dicha acusación", o que "decir que la puerta está abierta donde nadie está a gusto es una falta de respeto, es falso"; y que "querer un protagonismo, con peticiones que no son oportunas o que no son responsables jamás se pueden confundir con abuso de poder y machismo".

Así, ha reclamado a la concejal no adscrita "que salga a decir" cuales son las "actitudes machistas", al tiempo que ha apuntado hacia el PSOE como responsable de una "trama" en la que ha participado la exedil 'popular'.

En este sentido ha argumentado que este mismo miércoles hubo una comida en un restaurante de la localidad en la que participan altos dirigentes del PSOE de Extremadura, entre ellos su secretario general, y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, y que posteriormente a esa comida, dirigentes socialistas "se reúnen con Paula González a tomar un café y ella expresa que necesita ayuda".

Por ello, Hueso pide a la concejala que aclare qué "relación personal" tiene con "dirigentes del PSOE", a la vez que expresa que Paula González "nunca" se ha dirigido a él en "esos términos", pero entiende que el domingo hay "unas elecciones y que haya gente que esté nerviosa".

"No hay ninguna actitud machista ni reprobable. Lo que se quiere es influir en las elecciones", ha señalado Hueso, quien ha expresado que se reserva el derecho de interponer una querella "por injurias a su honor, por acusaciones falsas" contra la citada publicación.