El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana ha sido galardonado como el Mejor Nuevo Artista, en los III Premios de la Academia de la Música que se entregaron este pasado martes en Madrid.

Los tres componentes de esta banda de Extremadura recogieron este premio, que les reconoce como Mejor Nuevo Artista por su álbum 'Revolá', publicado en 2025.

La gala fue presentada por la cantante y actriz Leonor Watling, y tuvo a Rosalía como la gran triunfadora, aunque no pudo asistir, ya que obtuvo ocho de los galardones por su último disco, 'Lux', entre ellos el de Artista del Año, Mejor Canción por 'La Perla', Álbum del Año, Mejor Álbum Pop o Mejor Compositora.

Le ha seguido Leiva con cuatro, entre ellos Mejor Canción de Pop/Rock y Mejor Gira. Por su parte, Guitarradelafuente se ha alzado con dos --Mejor Álbum y Canción de Música Alternativa--, mientras que Amaral ha recibido el de Mejor Álbum de Pop/Rock, Luz Casal el de Mejor Álbum de Pop Tradicional y Fito y Fitipaldis el de Mejor Álbum de Rock.

Esta tercera edición también ha tenido categorías para el flamenco, con María Terremoto como ganadora de Mejor Álbum y Mejor Tema; las músicas urbanas y el rap/hip hop, en cuyas categorías ha destacado Lia Kali con tres galardones, o la canción de autor, con Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz con otros dos premios, sumado al que consiguieron en la categoría de Mejor Canción en Catalán.

En la categoría de Mejor Canción en euskera, Baiuca & Izaro han resultado ganadores, mientras que en la categoría de gallego lo han sido Tanxugueiras. Otro género representado ha sido la música electrónica, con Delaporte como ganadores de Mejor Álbum.