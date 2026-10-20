El Gobierno contempla aumentar las redes de distribución para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y en Trujillo

La propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) contempla en Extremadura la construcción de siete nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 73 kilómetros de líneas, a los que se añade, especialmente, la repotenciación de otros 1.018 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad.

Tras completar la fase de audiencia, en la Propuesta se han incorporado una nueva subestación y cinco posiciones adicionales, cuatro de ellas para satisfacer demandas industriales en las redes de distribución.

Una de estas actuaciones acelerará el crecimiento económico ligado a la gigafactoría de baterías de Campo Arañuelo y la otra habilitará las infraestructuras para atender el desarrollo industrial previsto en el entorno de Trujillo para la próxima década, indica el MITECO en una nota de prensa.

La propuesta también prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable, con más de 750 MW, y el almacenamiento, con más de 450 MW.

La nueva propuesta, que prevé atender una demanda adicional de 2,6 GW desde la red de transporte, la mitad para la industria, ha sido abordada este lunes en una reunión entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán.

La reunión, celebrada en la Secretaría de Estado de Energía, forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducidos en la nueva Propuesta, en el marco de su tramitación, tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

Según indica el MITECO en nota de prensa, se han clasificado como preferentes tres actuaciones, de modo que recibirán un trato prioritario en el marco de la Planificación: dos ejes de transporte con Andalucía y otro con Castilla-La Mancha, la maximización de la interfaz transporte-distribución, y la incorporación de equipos para incrementar la estabilidad del sistema eléctrico.

En conjunto, el MITECO plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 2,6 GW, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución; más de la mitad se destinará a desarrollos industriales, seguidos, a gran distancia, de la cobertura de las necesidades de la electrificación del transporte, producción de hidrógeno y refuerzo de la red de ferrocarril.

INVERSIONES "FUNDAMENTALES" PARA EXTREMADURA

Por su parte, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha valorado que las alegaciones que se han presentado desde Extremadura han conseguido que se incorporen varias inversiones fundamentales para la región.

Entre ellas ha incluido una nueva subestación para el desarrollo industrial de la comunidad como es la de Expacio Navalmoral, que dará energía a la factoría de baterías de litio y a otros proyectos.

También se incorporará una nueva subestación en Trujillo para atender el desarrollo industrial previsto en esta comarca en la próxima década, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Además, se han sumado nuevas posiciones en la subestación de Don Álvaro que, entre otros proyectos, beneficiará a la fábrica de cátodos de Mérida, o en la subestación de Cañaveral, así como la repotenciación de algunos tendidos para incrementar la capacidad.

Estas nuevas concesiones se unen a las que ya se consiguieron tras la reunión que mantuvo la consejera Morán con Groizard en septiembre de 2025 como, por ejemplo, la nueva subestación en Los Santos de Maimona, entre otros aumentos de capacidad en distintas subestaciones.

Tras el encuentro, Mercedes Morán ha valorado que la reunión deja una "sensación agridulce" pues, si bien se han atendido un número "importante" de las peticiones que se han hecho en las alegaciones, faltan aspectos fundamentales como es conseguir la potencia suficiente para el despliegue de algunos proyectos de centros de datos.

Morán ha reivindicado la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo industrial de Extremadura y ha instado al secretario de Estado a replantear esta cuestión y darles la potencia que necesitan.

CAPACIDAD ELÉCTRICA PARA NUEVAS VIVIENDAS

Por otra parte, también se va a incorporar a la Planificación la alegación presentada por la Junta de Extremadura para realizar las inversiones necesarias y que puedan construirse nuevas viviendas y dar suministro a las de nueva construcción en la ciudad de Badajoz.

De esta forma, habrá una posición adicional en Río Caya de apoyo y distribución para demandas residenciales, ha destacado el Ejecutivo extremeño.

De este modo, Mercedes Morán ha valorado que es de "justicia" con la región que se hayan atendido estas alegaciones porque "no tiene sentido" ser un territorio gran productor de energía y no tener la potencia suficiente para sus proyectos; si bien ha asegurado que la Junta seguirá reivindicando los proyectos de centros de datos.