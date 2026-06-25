Fallece un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena a consecuencia de las altas temperaturas

Un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha fallecido hoy en el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena a consecuencia de las altas temperaturas, tras haber ingresado este miércoles en la UCI del hospital. Se trata del primer fallecido que se registra en la región este verano.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) recuerda a la población que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

La afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Las mayores y los menores son más sensibles a los cambios de temperatura, y en las personas con determinadas enfermedades crónicas sometidas a tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados.

La población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Desde el SES se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.