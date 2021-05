Extremadura descarta, por ahora, recuperar el toque de queda pese a los botellones del pasado fin de semana, aunque califica a sus protagonistas de irresponsables

También en Extremadura se ha seguido con mucha inquietud las imágenes de aglomeraciones y botellones del fin de semana tras decaer el estado de alarma. Al respecto, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha calificado esas concentraciones de personas de irresponsabilidad y espera que no tenga consecuencias para la salud, pero descarta, por ahora, el toque de queda o el cierre autonómico ya que no corresponde una vez decaído el estado de alarma y no lo aconseja nuestra situación epidemiológica. Por su parte, la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, asegura que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cumplen con su trabajo y apela a la responsabilidad individual. Dice que la mayor de las preocupaciones es la de lo que sucede fuera los locales de hostelería y los bares, por lo que seguirán la vigilancia en los fines de semana. Y sobre la idoneidad o no de volver a establecer un toque de queda, la delegada asegura que es potestad de las comunidades, y que la delegación, siempre colaborará y trabajará en el marco legal que se establezca por parte de la Junta. Hay que recordar que la Policía Local de Badajoz tuvo que desalojar un botellón con 500 personas en el aparcamiento del estadio Nuevo Vivero. La concejala de Seguridad, María José Solana, anuncia tolerancia cero, más vigilancia y dice que no volverá a ocurrir. En Cáceres, el ayuntamiento dice que ha habido un comportamiento “razonable” ya que no se formaron grandes acumulaciones de personas. En Mérida, el ayuntamiento habla de fin de semana sin incidentes.

El PSOE ha calificado de imágenes irresponsables las vistas en el fin de semana, pero no han sido tan graves en Extremadura. La secretaria de Organización del PSOE, Marisol Mateos, considera que si se siguen las normas, no habrá que acudir ni al Tribunal Superior de Justicia ni al Supremo. Por su parte, el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, acusa al Pedro Sánchez de sur el único responsable por no haber hecho caso a los populares para elaborar un soporte jurídico suficiente tras el fin del estado de alarma. El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha mostrado la oposición de su formación a la posibilidad de que se vuelva a decretar un nuevo Estado de Alarma, y ha defendido que el camino es otro, el camino, dice, es el de la libertad pero unido a la responsabilidad. Podemos también se refería a los incidentes acaecidos durante el fin de semana. Su portavoz, Mavi Mata aseguraba que confía en la mayoría de la ciudadanía, frente a esos casos aislados. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el cierre de municipios con muchos contagios y los aforos acordados en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 7 de mayo. Por tanto, valida la restricción de la movilidad en Jaraíz, Piornal, Ahigal, Oliva de Mérida y Palomas por el «riesgo inminente y extraordinario» de contagio, con lo que las citadas localidades permanecerán en aislamiento hasta el 23 de mayo, tal y como se aprobó en el último Consejo de Gobierno.